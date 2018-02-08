《香港金管局专栏》香港“背靠内地、面向全球”的战略定位--总裁陈德霖

路透香港2月8日 - 以下内容摘自香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖在专栏《汇思》最新撰文：

刚过去的周末（2月3日），超过500名政商界人士聚首北京人民大会堂，出席香港特区政府举办的「国家所需 香港所长--共拓一带一路策略机遇论坛」。我参与了第一场小组讨论，题目是「如何借助香港资本市场拓展『一带一路』建设」，并用八个字表述香港的战略定位--「背靠内地、面向全球」。我认为这战略定位自香港在1842年开埠以来，超过100多年都没有改变，往后几十年亦不会变。

香港在19世纪由一个小渔港变身成为贸易中转站，外资洋行与华人买办齐集在这个弹丸之地，进行各类商品的买卖采购活动--无论是进口到内地，抑或出口到海外，都经由香港做转运。蓬勃的贸易活动背后，衍生对贸易融资的需求。以往货品要靠船运，商人由买货、转售予顾客，等到资金回笼，往往历时一年半载，中介融资应运而生，更吸引外资银行来港经营，与本地银号分庭抗礼。这片华洋共处的景象，正是香港「背靠内地、面向全球」的雏型。

上世纪七十年代末期中国改革开放，香港继续凭藉「背靠内地」的优势，突破六、七十年代经济依赖低技术的轻工业而日渐失去竞争力的困局，成功为经济转型。改革开放四十年来，香港从来都是引进「资金」、「技术」到内地最大来源地和跳板，一直占外商直接投资内地（FDI）的五至六成，2016年FDI总额1,337亿美元中，香港占61%。

另一方面，内地企业经济改革和提升多年，累积了大量资金，在技术上已开始具国际竞争力，造就「走出去」的机遇。从十年前开始，中国开始增大对外直接投资（ODI），2016年更高达1,961亿美元，当中近六成投资到香港或经香港投资其他地区。由此可见，香港也是中国资金「走出去」的枢纽和跳板。

大家有没有想过，为何香港自然地成为内地资金「出海」的「首选地」？我认为与其他商贸和金融中心相比，香港拥有三大独有优势，吸引内地企业来港拓展及管理海外业务。

（1）地理位置：香港毗邻内地，在地理和交通上最接近内地市场和客户，亦与全球各大商贸金融中心有全面和便捷的联系；

（2）一国两制：香港实行一国两制，中央政府全力支持香港维持繁荣安定。香港既有「一国」之利，也承「两制」之便，是与国际接轨的商贸、金融和现代服务业枢纽；

（3）香港实行普通法，有利国际贸易和投融资。香港也是全球实行普通法地区中唯一真正使用中英双语制，中、英文同属法定语言，为国际和内地企业提供独一无二的法律和司法体制。

上述三项优势极难被其他中心复制或模仿。截至2017年3月，在港中资企业近4,000家，总资产规模达20万亿港元。它们当中不少都以香港作为其海外业务的区域总部，近年更设立企业财资中心，透过香港高效的金融市场、全球最大离岸人民币中心、国际级金融和相关专业人才等优势，提升企业营运效率及风险管理水平。

自从特区政府在2016年修订《税务条例》为企业财资中心提供税务优惠，并将税率由一般的16.5%减半至8.25%，金管局积极游说中外企业在香港设立财资中心，其中超过40家企业表示正在积极计划或已经在港运作财资中心，当中包括多家「财富」全球五百大巨企。

全国人大常委会委员长张德江在论坛的主旨演讲中指出，「中央大力支持香港在落实『一带一路』倡议中发挥重大作用，并列入国家发展大局。」我认为「一带一路」投资和人民币国际化会良性互动、双轨并进，因为中国对外的投资和贸易愈多，使用人民币就愈频繁。香港是全球最大的离岸人民币业务中心及支付结算中心，目前全球约七成的人民币支付交易通过香港处理，每日人民币即时支付结算成交约9,000亿元人民币，能够为人民币的兑换、结算、贷款、发债、上市、资产和风险管理等提供全面一站式的服务，可涵盖所有参与「一带一路」的地区和持分者。同时「一带一路」当中的基建投融资活动将会大量使用人民币作为定价和交易，加速人民币国际化的进程，人民币国际化与「一带一路」倡议两者相辅相成，香港在过程可以凭藉各种优势，继续发挥独特的中介人作用，尽占先机。

谈到「一带一路」，就不得不提金管局的基建融资促进办公室（IFFO）。自2016年7月成立以来，我们已经汇集了87位合作伙伴，包括来自内地与海外的多边机构、大型机构投资者、基建项目建设和营运方、各类专业支援机构等，一同寻找「一带一路」沿线地区基建投融资的机会。IFFO的平台角色，正正就是发挥香港「背靠内地、面向全球」的优势，透过促进更多基建投融资活动使用香港平台，为香港市场带来活力和商机。在国务院国有资产监督管理委员会支持下，我们正在和一些央企商讨合作，研究共同投资机会，进展理想。希望未来会有共同投资项目，能够引进国际资本，优势互补，达至双赢。

中国是全球经济活力最强的地区，「背靠内地、面向全球」无论过去、现在、未来都是香港经济金融发展的磐石。回顾历史，只要香港能够认定方向，自强不息，配合「国家所需、香港所长」策略，抓紧眼前「一带一路」及粤港澳大湾区建设的巨大机遇，定必能为国家和自身发展作出重大贡献。（完）