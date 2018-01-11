《HOME专栏》2018年铜市面临双重供应中断威胁

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

资料图片：2012年3月，上海洋山港附近一家仓库，一名工人在搬运铜板材。REUTERS/Carlos Barria

撰稿 Andy Home

路透伦敦1月10日 - 一个威胁消除了，却有更多威胁冒出来。

嘉能可(GLEN.L)运营的智利Lomas Bayas铜矿刚刚避免了一次罢工威胁。工会工人在最后一刻接受了新劳动合同的条件。

今年要续签的合同数创下2010年以来最高，这些合同大多在智利和秘鲁。

罢工行动对矿场供应的威胁非常大，尤其是在全球最大铜矿埃斯孔迪达(Escondida)。该矿去年的罢工持续了44日。

分析师全都调整了对供应中断程度的预估，将今年可能出现的劳资纠纷纳入考量。

但2018年铜供应面临双重中断威胁。第二个威胁来自废铜行业的阴霾。废铜行业是供应链中的一个重要环节，但统计上并不透明。

中国限制“洋垃圾”进口已在废塑料和废纸业引发轩然大波。

现在似乎该轮到铜了。一系列新措施若全部得以实施，可能会阻止废铜被进口到中国。

引述Lion Consulting Asia总裁、废铜贸易资深人士Michael Lion的话称，“就算最好情况来看，也会引发铜供应链的严重混乱和中断。”

**规则调整**

中国去年7月宣布调整废铜进口规定，激发铜市生机。

当时的威胁是，2018年底开始将禁止进口“废七类”。

现在情况似乎仍然如此。

“废七类”仍在2018年“受限”条目名单上。这类废铜包括废电线、废电机马达等，需要先拆解分类再进行加工。

中国业者已不失时机地把加工这种材料转至其他亚洲国家，为全面暂停进口做准备。

这种低品级的废铜通常铜含量在14-15%左右，在中国铜进口总需求中只占相对较小的一部分。

而更重要的是另两项政策调整，应在中国减少污染的“蓝天”政策中可见。

首先是系统性消除中国废铜供应链的中间部分。

环保部12月15日宣布，今年只有废铜终端用户和加工商会获得进口配额。交易商和贸易商显然不符合条件。

第二是建议把有害杂质水平限制在1%，只有最纯的废铜才能通过这种质量门槛。

这两方面规则调整加在一块儿，将使2018年新的废铜进口许可申请几乎崩溃。

reut.rs/2DiDk7w

**中国废铜进口量**

中国每年进口逾300万吨废铜。

2013-2016年进口量稳步下滑，部分归因于中国当局早些时候采取的质量控制措施，部分则与铜价崩跌有关。

价格较低时，旧废铜供应枯竭，对好铜供应过剩起到平衡作用；价格回升时，废铜链则又重获生机。

这就是过去一年左右铜市的情况。2016-2017年铜价大幅回升，废铜价格贴水扩大后供应激增，中国则吸收了新增的供应。

去年截至11月的累计进口量增长9%，为2012年以来首次出现同比增长。

但除非中国当局放松新的进口限制，否则接下来一年可能又是另一番景象。

如果中国当局不这样做，则将会对废铜供应产生严重冲击，进而使得对精炼铜或铜精矿的需求增大。

2017年前11个月精炼铜进口减少11%，但11月进口意外升至32.9万吨，为2016年12月以来最高，也出乎市场的意料。

这是一种预兆么？未来数月的贸易数据将受到密切关注。

reut.rs/2CPoODd

**“错位和割裂”**

如果说中国面临着废铜饥荒，那么全球其他地区则沉浸于废铜盛宴。

美国废铜价格贴水持续扩大。

据标普全球普氏(S&P Global Platts)，“2号”废铜价格较芝加哥商业交易所(CME)现货铜贴水0.41美元/磅，贴水幅度较7月时的0.30美元/磅扩大。“2号”废铜通常是铜线和铜管、加工前需要净化。

“1号光亮(bare bright)”废铜则贴水0.14美元，一年前为贴水0.08美元。

纽约商品期货交易所(COMEX)期铜2017年底升破每磅3.00美元，这可能已再次刺激废铜供应。

但这也可能是对今年中国进口政策调整反应的初步迹象。

全球废铜供应链似乎将面临一段最严重的“错位和割裂”时期。

中国将出现废料短缺，在此同时世界上其他地方的废料则稳定增加。

中长期而言，市场的流向应该会重新调整。

中国废料行业持续输出污染性较高的废七类，可能预示着其他类型的材料将会出现更大规模迁移。

中国本身的废料产生及处理链将会稳定发展，并且变得更有组织。

这些流程都需要花上一些时间。

不过北京当局看来很心急。

中国金属废料行业目前是监管机构强力监督对象。不论是从实际来看还是打比方，该行业都将会进行“清理”。

11月底为止，有259人因为走私“洋垃圾”而遭到逮捕。过去两个月厦门及青岛两大港都扣押了遭禁止的锌废料。当局祭出了一波又一波的正式检查。

在蓝天常在的行动中，中国当局已经展现出愿意接受制造业短期停摆的意志。

通过一窥废纸业的情况，或许可以帮助理解铜市境况。废纸的进口管制已经导致中国价格大涨，且供应商囤积存货。

供应链中的废料部分面临动荡，或许还远不及矿业劳工合同即将到期那么受人瞩目。

但不论从价格及行业结构来说，其所造成的冲击恐怕会是更为深远。(完)