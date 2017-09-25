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《HOME专栏》中国炼厂提前进入冬季生产模式 推动铝价大涨
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2017年9月25日 / 凌晨5点24分 / 23 天前

《HOME专栏》中国炼厂提前进入冬季生产模式 推动铝价大涨

2 分钟阅读

资料图片：2012年9月，无锡，几名工人乘三轮车穿过一处铝锭堆放场。REUTERS/Aly Song

撰稿 Andy Home

路透伦敦9月22日 - 铝市多头今年的圣诞节提前到来了。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铝周四触及每吨2,199.00美元的五年高点。

上海主力期铝合约更是涨至每吨17,250元人民币的六年高位。

投机客纷纷涌入伦敦和上海铝市。

在上海期货交易所，期铝的未平仓合约数量目前处于历史最高水平，达109万手，而且交易量自8月中旬以来居高不下。

据LME经纪商Marex Spectron，在伦敦金属交易所，铝“投机性多头仓位为所有基本金属中最多，占未平仓合约的23%”。

为什么如此疯狂？

当然，这并非是圣诞节的原因，而是中国冬季提早来临，首批炼铝厂正在根据“冬季取暖季”减产命令提前进行限产。

**减产治污染**

中国2月正式批准的“治理空气污染”规定，要求北京周边四个省份的铝炼厂在11月-3月的冬季取暖季期间减产。

冬季减产是中国当局治理雾霾行动的组成部分。雾霾在冬季尤其严重。

就铝来说，铝冶炼厂、氧化铝精炼厂和阳极工厂都将受到不同程度的影响。

冶炼厂和氧化铝厂被规定至少要减产30%，意味着合计减产超过100万吨。

上海有色网援引河南省焦作市环保办公室的通知称，该市的氧化铝厂已经开始提前减产。

中铝中州铝厂和焦作万方铝业也在减产名单之内。目前仍缺少减产计划的细节，但有传言称为配合环保部门的要求，有更多的工厂提前减产。

这里有两个关键的要素。

首先，冬季减产真的开始了。虽然北京的决策者已明确表明了态度，市场对他们是否会真的行动存在一定的怀疑。

冬季减产是过去几个月来中国政府关停“非法”铝业产能后的第二波行动。

其次，整个进程缺乏透明度，在没有官方确认的情况下传言和臆测满天飞。

中国铝产量图表：tmsnrt.rs/2y2x0Bc

**产量下滑...或许**

由于缺乏对产铝大省目前情况的了解，市场转而依靠全国产量“硬”数据也是自然之事。

这些数据来自中国有色金属工业协会(CNIA)，国际铝业协会(IAI)作为其全球月度产量报告的一部分进行了转发。

8月的最新数据，对铝多头而言看起来颇受鼓舞。

上月中国全国产量为264万吨，为2月以来最低，换算成日均产量，显示出产能利用率是去年3月以来最低。

中国的产量增速在8月其实转为了负值，为逾一年来首见。

统计数据似乎显示，由于“非法”产能的关闭，中国的铝生产已经在放缓。

眼下，随着冶炼厂在冬季取暖季来临前提前关闭生产线，那产量就只能进一步下滑，是这样吗？

只说一件事，那就是官方数据若是错误的，又会怎样呢？

比如，行业咨询公司AZ China就声称：“我们知道(8月的)真正数据是314万吨。”

这中间差了50万吨，相当于每年600万吨的规模。

大量的铝不见了。

问题不仅仅在于上个月的产量数据；8月的产量年率较7月下降了54.2万吨。然而，7月一个月的产量年率就下降400万吨，敲响了警钟。

人们仍强烈怀疑中国有色金属工业协会(CNIA)不顾产能的实际状态，简单地将全部被认定为“非法”的产能从7月数据剔除了。

如果AZ China是对的，那么中国全国的产量非但没在下降，反而一直在大幅增高。

**定价方面的不确定性**

中国的铝供应链明显发生着某种结构性的变化。

完全不清楚的是，这种冲击对中国生产企业的影响机制。

而这些机制都是复杂的。

比如，削减“非法”产能的努力就直接与冬季的季节性减产相互作用。

围绕关停的“非法”产能能否计入冬季减产配额中的问题，中国观察人士已进行过大量辩论。答案似乎暂时是肯定的。

有着“老旧”产能、以及有着新的未授权产能的各省之间的产能指标出让活动很活跃。

比如，受到冬季减产影响的省份之一--河南省刚刚将另外七万吨产能挂上了指标出让市场。

这些“废弃”产能来自三家已关闭的炼厂。这些炼厂规模很小，说明它们在很久前中国政府封杀这些小规模炼厂时就被关闭了。

被转让之后，应会有等量的“非法”产能重启，假如其之前确实已被关闭的话。

在这一变来变去的过程中，应该可以拿官方产量数据当做准绳，但这些数据却环绕着层层迷雾，给整个这个复杂的等式带来相当大的不确定性。

谜局中的另一个“难点”是在上海市场注册的显性库存量。

上海市场的显性铝库存为处于纪录高位的542,752吨，似乎证实了交易所外库存水平亦较高的坊间说法。

目标地区炼厂在冬季减产前将产量最大化似乎合情合理，这就给官方月度产量数据又打上了一个问号。

根据中国情况来定价依旧是毫无头绪，人们对于中国炼厂的关闭开启信息仍将非常敏感。

近期大量看多资金注入铝市，前路肯定将崎岖不平。

中国炼厂可能将迎来早到的冬天，但对于铝市多头来说，圣诞节依旧很远。(完)

编译 张涛/张荻/侯雪苹/王琛/于春红; 审校 徐文焰/孙茉莉/戴素萍/张明钧/王颖

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