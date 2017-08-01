《HOME专栏》中国威胁限制废铜进口 激发铜市生机

资料图片：2015年6月，法国雷诺汽车Cleon工厂，收集在桶内的废铜线。

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦7月31日 - 铜市终于从漫长的冬眠中苏醒，突破了保持长达八个月的交投区间并触及两年高点。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上周二突破交投区间上档6,200美元，而且一直没有回头。今日上午期铜触及每吨6,430美元的2015年5月以来最高水准。

震醒铜市生机的是一则中国可能限制进口废铜的消息。

中国是全球最大的废铜进口国，一年进口量超过300万吨，用于满足其对于铜的需求。

市场的乐观看法是，限制废铜进口将意味着对其他形式的铜的进口需求增强，不管是铜精矿还是精炼铜。

鉴于分析人士中有一种普遍共识，即近期的矿山生产激增，到那个阶段会被消耗殆尽，这项禁令拟实施的时间--2018年末实施，则抛出了一些额外的看涨因素。

然而，尽管禁令无疑会令全球铜供应链的部分环节出现中断，但影响不太可能如多头希望那般的大。

中国废铜进口情况图表：tmsnrt.rs/2hiSwu7

**影子稳定器**

废料是任何工业金属供需态势方面的重要部分。不过，由于其对供应链次级材料部分的影响缺少统计可视性，犹如影子般的存在。

就铜而言，废铜以两个不同方式影响整个市场。

废铜可通过为冶炼厂和精炼厂提供矿产铜精矿的代用用料来源，来提高精炼金属供应。

废铜还能通过向第一阶段制造商提供比精炼金属更便宜的用料来源，来影响需求。

去年底铜价大涨推动可取得的废铜量激增后，上述两种角色近期一直在发挥作用。

国际铜业研究组织(ICSG)估计，今年1-4月来自二级(废铜)来源的精炼铜产量跳增了12%。

这样的增幅远远抵销掉初级生产减少2%的影响。初级生产指的是从铜精矿制作而来的精炼铜。

需求面来看，值得注意的是，虽然废铜进口增加，但中国今年对进口精炼铜的胃口已经变小。

今年上半年因一系列矿山生产受干扰而造成的供应缺口，已由充裕的废铜补位，废铜扮演了举足轻重的价格稳定者。

而这个过程，反过来走也能成立。

在价格大跌时期，废铜供应就减少，发挥了降低二级生产、使制造商对初级金属需求上升的作用。

**中国禁令**

那么中国的禁令，对于铜市的供需情势会有何影响。

很大程度上要看什么种类的废铜。

进口禁令计划的细节目前还不太明朗，但根据中国有色金属工业协会在微信帐号发布的非正式通知，“废七类”将禁止进口，废七类包括废电线、废电机马达等各式产品，需加工拆解，通常造成环境污染。

这类废五金通常被视为低品位，金属含量约14-15%。

中国国有研究机构安泰科估计，去年中国废金属进口335万吨之中，废七类可能占了60-70%，含铜量大约仅30万吨。

把这个数字和整体对照来看，中国去年精炼铜及铜精矿进口量分别为360万吨及170万吨。

此外，还有两个因素有望减轻“废铜冲击”。

首先，中国铜业得到通知后至少有一年的准备期，因此在2018年底的期限到来前拥有不少时间来加速进口并储备库存。

其次，无法阻止这种废料在中国以外地区进行拆解，然后以不同的贸易代码进口。

最后，这种废料不会被市场遗忘。它将在某个阶段经过加工，即便仅仅是部分或完全不在中国加工。

价格曾经是废铜行业的驱动因素，未来也将成为废铜如何以及何时重新进入供应链的重要决定因素。

**走向环保**

就废料而言，进口禁令的真正意义更多的是在中国整体发展方向上。

随着环保因素在中国决策层面变得愈发重要，中国当局正放弃对整个工业领域内低品级材料的加工。

中国本月告知世界贸易组织(WTO)，到今年年底，中国将禁止进口四类24种固体废料，其中包括生活来源废塑料、未经分拣的废纸以及纺织废料、钒渣等品种。

废铜进口方面的最新提案是在几年前“绿篱”行动的基础之上提出的，“绿篱”行动提高了废料进口的质量标准。

汤森路透GFMS分析师指出，中国对低等级材料监管加强之后，废铜第七类料进口规模已经从占总量的约85%有所下降。

假若明年的禁令得以实施，则将标志着中国在清理废料进口和加工行业的漫长征途上又迈出了一步。

为何中国废铜进口近年来一直在稳步下降？其中一个原因就是这种长期趋势。这是一个结构性的转变，只是因今年周期性的更多废铜释放而暂时停顿。

当然，进口下降的另一面是中国国内产生的废铜增多，这是任何处于工业化进程的国家的一种“正常”的发展。

遗憾的是，目前没有中国当前产生废铜数量的确凿数据，但这种趋势必须足可使人安心，让中国能在准备进口何种材料方面变得无比挑剔。(完)