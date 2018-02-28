《HOME专栏》细数中国工业金属贸易狗年新题材

路透伦敦2月27日 - 中国的狗年会为工业金属市场带来什么变化？

中国仍然主导了伦敦金属交易所(LME)基本金属的定价格局，尽管影响方式愈发复杂。

“东方遇上西方”以中国金属贸易流动的实体形式上演，尽管随着时间转移，这类金属流动也进化成多面向的复杂结构。

中国周末公布了1月贸易数据，虽然其中涵盖了两个新年假期的影响因素，但也明显透露出一种新的情势。

以下将是未来数月值得关注的新兴主题。

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**半成品铝材出口上升**

中国半成品铝材出口正在重新增强动能。

中国12月和1月分别出口39万吨和40万吨半成品铝材，再度回到过去三年月度单月出口区间的高端。

这股升势的出现时机是受到政治因素推动，因为美国总统特朗普正在考虑对进口铝可能采取贸易制裁，特别是由中国进口的半成品铝材。

但目前套利操作的诱因比政治威胁更胜一筹，推动中国的过剩铝材继续出口。

尽管中国关闭“非法”铝产能，加上冬季取暖期减产，但上海期货交易所的铝库存已经由2017年1月初的100,722吨，升至当前的纪录高位811,839吨。

这种中国国内供应过剩的明显证据，导致沪铝表现落后伦敦期铝的多头走势，套利缺口持续扩大，带动铝金属流出。

不过，特朗普因素仍然有可能压过套利。

中国目前是美国市场最大的半成品铝材进口来源，如果美国的任何关税措施冲击到全球铝市，中国将首当其冲。

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**废铜进口骤降**

中国的废铜进口过去并不惹人注意，不过今年或许不一样。

围绕谁可以进口以及哪类铜可以进口的一系列限制，导致今年第一批废铜进口配额的使用量非常低。

中国1月废铜进口骤降，似乎是铜供应链中废铜供应可能中断的初期警告信号。

1月废铜进口量从去年第四季平均262,000吨降至199,900吨(毛重)。

进口量上次降至200,000吨以下还是在2015年2月，以及2016年的2月，均适逢农历新年。

废铜与铜供应链的两个部分有关联。

如果1月进口量减少是未来的一个征兆，那么应该会推动铜精矿和精炼铜进口需求增加。

值得一提的是最近三个月精炼铜进口一直在增加，年率化后为389万吨，去年实际总计进口324万吨。

铜精矿进口情况亦类似，同期年率化后进口2,020万吨(毛重)。

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**对印尼镍矿石的进口激增**

中国1月精炼镍进口强劲，进口量为26,700吨，若不考虑12月达41,300吨的进口量，则1月进口规模为15个月高点。

这样的进口力度，加上来自不锈钢行业依然旺盛的需求，为冬季取暖季关闭潮下的镍生铁(NPI)行业注入看涨动力。

但今年最重大的变化将是镍生铁行业历史上头号供应国的回归。

去年印尼放松了2014年实施的针对未加工矿石出口的禁令，对中国的出口也在2017年下半年恢复。

中国1月进口印尼镍矿石109万吨，为2014年2月以来首次突破100万吨。

中国对印尼镍矿石的进口量还超过从菲律宾的进口量。在印尼供应缺席期间，菲律宾是替代供应国。

印尼有关当局已批准至今年10月期间进一步出口2,000万吨。这预示未来数月的出口会进一步加速。

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**铅进口减少，锌仍然强劲**

去年贸易流动中一个突出的现象是，中国自2012年以来再次成为精炼铅的进口大国。

不过这股进口势头看起来似乎在减弱，今年1月只进口了40吨。

这可能是一个孤立的异常数据，但也符合新出现的趋势。过去三个月，中国重新成为铅净出口国，出口量达到2,350吨。

如果说中国对于铅多头盛宴的贡献正在减弱，但对锌仍有推动。

去年中国精炼锌进口触及66万吨的纪录高位，这个势头延续到今年1月，1月又进口了6.7万吨。

1月对中国锌供应量最大的国家是西班牙，为17,609吨，延续了2017年的势头。

中国对进口锌的持续需求可被视为是另一轮牛市的迹象。今年锌市场已经登上10年高点。

然而，中国1月进口精炼锌的力道，与原物料供给紧绌的说法相冲突。中国1月进口总重344,500吨精炼锌，为2015年9月以来单月最高规模。

关键在于来自澳洲的供应，中国1月自澳洲进口量跳增至两年高位112,400吨。

1月数据可能受到新年的影响而有所扭曲，然而任何一个地方以接近这种速度持续大量进口，都将有助于拉高国内生产，进而减少对进口金属的需求。

**锡出口量攀升**

就在实施10%左右的出口税以前，中国自2007年以来一直为精炼锡的净进口国。

政府当局去年悄悄停征上述税负，显而易见的是中国出口(多为对香港出口)不断攀升。

去年总出口量达到2,181吨，创2013年以来高位；而1月出口量568吨，则创2013年10月以来单月最高。

中国在去年中左右转变成为精炼锡的小额净出口国，1月再度呈现净出口280吨。

中国去年净进口1,778吨，为2008年税负调整以来最低规模。免除出口税持续缓慢起到作用，但中国如今已再度倾向于转而成为净出口国。(完)