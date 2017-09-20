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《HOME专栏》中国铅供应链“压力山大” 沪铅牛市元素似乎样样不缺
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2017年9月20日 / 早上6点01分 / 1 个月前

《HOME专栏》中国铅供应链“压力山大” 沪铅牛市元素似乎样样不缺

2 分钟阅读

资料图片：2015年5月，上海浦东陆家嘴金融区的摩天大厦。REUTERS/Aly Song

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦9月19日 - 价格上涨、跨期价差收窄且仓库库存大降。上海期交所的期铅合约显示出了典型牛市该有的所有迹象。

有大量证据表明，期铅市场准确反映出了中国整体实货供应链的急剧压力。

在不断收紧的全球原材料市场上，由于中国政府发起工业污染对抗战，该国铅生产领域尤为受到关注。而且因为承诺遵守国际制裁措施，中国还失去朝鲜这个重要的原材料源头，供应链压力或将更加沉重。

伦敦金属交易所(LME)期铅表现则截然不同，这里的库存和跨期价差仍处于相当放松的水准，而且基金经理还在做空。

上海期交所期铅价格、未平仓合约及库存图表：tmsnrt.rs/2jHkb9c

**期货市场压力**

截至上周，上海期货交易所铅库存为16,568吨，较5月高峰83,622吨锐减80%，且为2016年3月以来最低。

这种历史比较还需要顾及相关背景，因为直到去年第四季前，沪铅合约都还是个低成交量的低调市场。

库存偏低且在减少，使沪铅跨期价差转为逆价差，近月份较次月份合约一直到明年4月都呈升水。

价格及市场未平仓合约均处于12月以来最高水平，沪铅合约去年12月创了2011年推出以来的最高纪录。

当时它只是经历中国“闪电”投资潮狂风级影响的几个大宗商品市场之一。但这次值得注意的是尽管成交量大增，但仍远低于12月泡沫时的水准。

这显示铅目前还未受到散户投资的关注，或至少只受到少量注意。

**现货市场吃紧**

但期货市场、尤其是库存锐减释出的信号显示，现货市场确实吃紧。

该国的贸易数据暴露了该领域吃紧的首个迹象。

中国2月开始大量进口精炼铅，截至7月累计进口量为59,000吨。这听起来可能不算什么，但却是2009年以来全球市场最强有力的拉动。

铅精矿越来越难获得，让该国的冶炼商感到头疼，这也是全球铅供应短缺的部分原因。去年精矿进口下降26%，今年又下滑2%。精矿处在铅供应链的初端。

还有就是检查。

中国在整个工业供应链设置了数个检查组，以检查环保成效，关闭“非法”产能。

工业金属是中国政府的主要目标之一，而铅作为一种有毒性的金属，似乎已经受到了特殊对待。铅矿、铅冶炼厂和铅酸蓄电池制造商都受到了审查。

“今年国内环境监察已经到了历史上最严峻的时期，”中国有色金属工业协会下属研究机构安泰科表示。

安泰科估计，治理行动已导致大约80%的非法再生冶炼厂关闭。所谓再生冶炼厂是指使用废料做原料的冶炼厂。

对于中国环境监察人员来说，“非法”一词的定义列表正在迅速加长。但如果它的意思是完全未获授权的黑市操作的话，那么也意味着这些工厂的生产从未被计入官方数字。

也就是说，所关闭的工厂是并未纳入统计的；这是中国本就压力重重的供应链上看不见的、却日益扩大的黑洞。

另外，海城诚信有色金属有限公司在辽宁省的年产10万吨的冶炼设备出现技术故障，给供应链割下了另一道裂痕。

目前预计该设备要关闭一个月进行维修，使原定于10月底的检修计划提前。

**朝鲜制裁**

海城诚信刚好也是朝鲜铅精矿的主要买家。其冶炼厂距离两国边境仅140英里(230公里)。

去年从朝鲜进口原材料的官方数据为108,000吨(毛重)，今年前七个月跳增45%。

实际上，朝鲜是今年中国第二大铅精矿供应国。朝鲜供应所占比例有所上升，因为其他传统供应来源逐渐减少。

海城诚信表示将转由国内矿场供应，但如此一来铅矿业压力将会更大，根据安泰科，今年前七个月该行业产量下滑4.3%。

**处变不惊？**

尽管沪铅市场出现泡沫，但伦敦期铅依然波澜不兴。

伦敦金属交易所(LNE)三个月期铅本月稍早下跌至每吨2,257美元后，已缓步回升至2,400美元上方。

截至周一收盘时，伦铅的现货/三个月价差为每吨贴水25.75美元。

LME铅库存今年初曾有一波明显下跌，但之后已回稳。目前铅库存在16.27万吨，今年以来总计减少3.22万吨，跌幅16.5%。但上周库存上升1.7050万吨，显示实货市场并非紧俏。

LME经纪商Marex Spectron指出，基金在LME铅市仍站在空方。

Marex Spectron估计，在LME主要金属之中，铅是唯一呈现投机客净空仓的金属，尽管比例只有未平仓合约的1.4%。

伦铅缺乏多头关爱，可能是反映在LME盛行的操作交易--铅/锌相对价值交易，而铅现在便是扮演那个不得人疼的角色。

基金追捧锌的多头题材，却对铅退避三舍，至少有一部分是因为铅在统计数字方面缺少有力题材。

主要问题在于，重要的废铅情况缺乏能见度，在中国，因为金属产量数字的可信度欠佳，这个问题更是严重。

不过，沪铅目前却是以极其显眼的方式展示出，在统计数据不足之际，中国铅供应链的压力正在节节上升。(完)

编译/审校 刘秀红/张若琪/侯雪苹/王颖/陈宗琦/蔡美珍/艾茂林/李爽/于春红/孙茉莉/龚芳

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