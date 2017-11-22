《HOME专栏》初级指南：中国钢铝冬季减产行动

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

资料图片：2013年9月，中国合肥，一家钢铁厂内生产场景。REUTERS/Stringer

撰稿 Andy Home

路透伦敦11月21日 - 中国冬季取暖季刚刚开始，一场规模巨大的供应链试验由此拉开帷幕。为配合治理污染行动，所有工业部门都将缩减产能或完全关闭。

与北京和天津毗邻的四个省份都将采取减产措施，直到明年3月中旬。

煤炭是造成中国污染的头号公敌，使得钢铁和铝业成为冬季减产的主要目标，这两个行业均大量使用煤电。

以前这两个行业都从未经历过如此速度和幅度的供应面调整，市场在消化相关预期方面也有很大难度。

甚至计算产能关闭规模仍然像是在做拼图游戏，需要汇总各城市和地区的限产指令，以及潜在的抵消因素，而存在问题的官方产量数据让问题变得更加复杂。

另外，就铝行业来说，这并不仅仅关乎炼铝厂。从石油焦和碳阳极到氧化铝的整个供应链也将减产。

而就钢铁产业而言，减产必须要与受影响地区建筑活动完全停工导致的需求下降取得平衡。

如果说这是北京的一次大规模污染治理试验，那么对全球钢铁和铝市场来说，这也是一次大规模的定价试验。

不过这里写出了一些我们迄今为止所知道的情况。

**铝**

铝冶炼厂和氧化铝精炼厂须减产30%。冶炼过程中所用碳产品的供应商如果达成全部环保标准，则须减产50%，若无法达成，则全部停产。

CRU研究员预计约有200万吨原铝产能会受到影响，换算下来，预计在2017年第四季到2018年第一季产出共计减少84万吨。

据专注中国铝行业的咨询公司AZ China预估，将有157万吨原铝产能受到影响，但提醒留意措施的实施并不全面，截至目前仅确认有约84万吨产能关停。

河南省已扩大减产范围，从最初指定的几个城市扩展至全省，而山东似乎还在慢悠悠踱着官步。

山东滨州市当局已允许宏桥集团(1378.HK)计入已经在冬季减产计划中关停的“非法”铝电解槽。

这种宽容似乎也是本周沪铝价格大跌至约15,000元人民币背后的其中一个影响因素，虽说这是旧闻，但这凸显出官方态度并不明确。

AZ China称，延伸至生产链上游，将有532万吨氧化铝产能受到影响。

已确认关闭的氧化铝产能远低于这个数字，但比起关闭原铝冶炼设备，关闭氧化铝精炼设备的速度可以更快，这代表许多氧化铝生产商会将产量极大化，持续到11月中的大限。

CRU及AZ China都预测，煅后焦及碳素阳极的供应将遭遇严重影响，中国国内市场供应短缺现象将引发价格波动加剧。

对全球其他地区的铝冶炼业者而言，中国是这两项产品的重要供应源，而今年以来中国在这方面的出口已呈现下滑趋势，供给更难取得，价格水涨船高。

这些在制铝过程中常被忽视的必要条件，可能就是中国雾霾问题殃及外国行业的传导机制。

**钢--问题不只是产量**

要评估采暖季对钢铁业的影响，难度又更上一层，因为其中变数更多。

中国部分地区的钢企被要求产能限产50%，这代表粗钢产量大减。

CRU预测，冬季期间钢铁产量减少6,600万吨，但未受限产影响地区的产量增加、增加使用废钢、以及消耗既有钢铁库存，都将提供重要的弥补效果。

将这些因素纳入考量，则从现在到明年3月期间，钢品供给受到的影响为1,400万吨。

Wood Mackenzie的分析师也做了同样的计算，得到了第四季400万吨的数字。

不过，供应只是整体情况的一部份。铝与钢铁的一大关键区别就是后者在建筑行业被广泛使用。

Wood Mackenzie高级顾问经理Ming He表示，北京、天津与河北省的所有建筑活动已经暂时停止。

Wood Mackenzie表示，高达960万吨的需求，将超出当前季度的供应量，对钢价构成压力。

CRU认为，整个季节还会有100-200万吨的收紧程度，促使价格上扬。

对照去年中国超过8亿吨的钢铁产量，上述数字也许是小巫见大巫，但它对利润率和价格的潜在影响非同小可，因为根据CRU，“整个供应链都绷紧了，才勉强满足市场需求。”

这里有个重要线索，那就是中国在过去两年关闭了大量“非法”钢铁产能。

这使得整体钢铁行业的产能利用率上扬，导致非雾霾地区几乎没有什么增产空间。

钢铁业可能出现的情况确实很多样，但初步有一些比较确定的关键点。

冬季采暖季应会抑制铁矿石需求，对价格不利，但废钢需求料受到提振，利好价格。

钢材出口速度已经较2016年下降30%，应当还会进一步下跌。

**抗霾之战刚刚打响**

冬季供暖对钢和铝的影响评估，还很难有定论，所以未来几个月随着更多消息出炉，可以预期相关评估也将多次更新。官方产量数据将受到关注，但过往经验已证明这些数据并不可靠。

但是在所有这些不确定性中间，有一个无可否认的事实，那就是中国政府将采取一切必要措施兑现国家主席习近平的“蓝天”承诺。

抗霾之战才刚刚打响，有可能会持续一段很长时间。如果确实如此，那么钢和铝的供应链还将受到更加深远的影响。

例如，宏桥集团已经在考虑将铝产能转移到印尼。

它可能不是唯一一家重新评估长期前景的中国公司。(完)