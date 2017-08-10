（更正）《HOME专栏》看多基金重返铜市 仅仅是试探吗？

资料图片：2014年10月，俄罗斯乌拉尔矿业和冶金公司(UMMC)旗下企业待发运的铜板材。

（更正：第五段译文有误，改为“因为基金经理在主导铜价走势”，非“因此资金正被价格因素所驱动”。本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点）

撰稿 Andy Home

路透伦敦8月9日 - 伦敦期铜在周三早盘触及2014年12月以来的最高位，报每吨6,515美元。

这是对7月25日突兀发起的涨势的延续，当时伦铜一举突破了长期交投区间的上限6,200美元。

激发这波技术性突破的事件来自于中国要从明年底开始限制进口低品级废铜的消息。

在这之后的两周里，分析师已经对该禁令的影响集体进行了一番严厉的剖析，看起来没人觉得这件事将改变铜市的运作。供应链或许会发生改变，但废铜本身并不会因此从市场中消失。如果中国不购买，那么废铜也会在其它地方被加工。

目前看来，这些都不是特别重要，因为基金经理在主导铜价走势。

自7月中以来，基金经理已经将伦铜的净多仓增加了17,841口，达到72,563口。这相当于此间额外买进了约45万吨的铜。

但真正的行动发生在大西洋彼岸的纽约商品期货交易所(COMEX)期铜合约上。

基金经理的多仓和未平仓合约屡屡触及纪录高位。这两件事情之间当然可能有关联。

运营COMEX铜合约的芝加哥商业交易所(CME)在市场参与度方面似乎出现了某种巨大的增长。问题是这是否意味着铜定价也发生了巨变。

COMEX铜合约基金持仓图表：tmsnrt.rs/2hMHz49

**多头涌入**

截至上周，基金经理持有的COMEX铜合约净多仓为104,268口，创2006年开始发布当前形式的数据以来的纪录高点。

这也超出了1月最后一周创下的前高点101,139口。

现在的情形和当时一样，在铜价突破图表型态以及随后出现大量技术交易信号后，资金大举涌入铜市。

LME和COMEX期铜在2016年11月均向上突破持续了近一年的波动区间。这次再度出现了这种情形。

基金经理喜欢参考图表。很多人使用的是自动交易系统，自动交易系统又青睐技术指标。

7月25日价格大涨，就相当于基金交易台上亮起红灯。他们之后就赶忙回到COMEX合约交易。

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)交易商持仓报告，几个月前铜价还在区间波动的时候，整体295个市场参与者中，持有仓位的基金经理占了89席。

当时基金经理多空势力相对平均，57个基金经理持有多仓，32个持有空仓。

截至上周五为止，已经有120个基金经理持有COMEX期铜仓位，占绝大多数的99位基金经理持有多仓。

简言之，参与的基金变多，整体人气也更为偏多。

COMEX期铜价格、未平仓合约以及基金经理净仓位月度数据

reut.rs/2hMNOoD

**涌向COMEX**

这一切发生的背景，在于COMEX期铜合约的参与度越来越高。

去年期货及期权交易量增加27%至2,160万口，今年又成长了18%。

期货市场未平仓合约增加速度甚至更为迅猛，2016年成长了36%，今年至今则是暴增了71%。

LME铜合约今年迄今成交量下降12%，上海期交所铜合约成交量跌幅更大，下跌36%。

全球铜交易人士似乎越发涌入纽约商品期货交易所(COMEX)合约，以表达他们更加看多的观点。

他们的到来使COMEX期铜合约升至新的领域。

目前未平仓合约为328,586口；而去年之前从未升逾200,000口，接近2013年中期水平并重现了2015年的情形。

与2010年的牛市可以作一个有趣的比较，当时LME铜价突破了每吨10,000美元的纪录高位。

COMEX期铜未平仓合约触及171,817口的当时纪录高位，一个月后，即当年的12月，基金经理的净多头仓位为创纪录高位的39,105口。

当时促成美国商品期货交易委员会(CFTC)报告的基金经理有78位，其中60位持有多头仓位。

如果铜价这次以同样的升幅上涨，多头仓位将增加多少呢？

**跳跃增长**

如今，交易商持仓报告可能是不可靠的指标，因当中存在隐晦且不断变动的部分，同时参与交易实体也在参与者类型中变来变去。

但从市场未平仓合约、交易量、到基金经理活跃数字等事证加总来看，COMEX期铜在过去一年内已经呈现某种程度的跳跃式增长。

这个变化发生在2016年11月及12月，这两个月的未平仓合约及基金经理多头持仓都来到前所未见的水准。在一个月的时间内，基金持有的多头仓位就增加了近一倍。

这波涨势又恰好碰上一连串的新闻事件、基本面还有技术面题材。

原因是否出在特朗普意外当选，期待将提振美国基础建设？还是铜供需基本面的重新评估？抑或是这几年来最为戏剧化的一次技术性突破？

事后来看，所有这三个原因以及自动化交易都给价格动能推了一把。

而这肯定是重新点燃了基金业对铜的兴致；在2012-2015年空头市场期间，铜丧失了很大部分的投资魅力。

如今投资魅力看来要比以往高出许多。同时火力也看来更为集中。目前火力就集中在COMEX合约。

从近期市场活动来看，能够观察到的就这么多。

如果铜的多头题材真的炒热起来，这或许只是主菜出炉之前的一碟小菜。(完)