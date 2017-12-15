《HOME专栏》嘉能可重启产能，锌上涨行情该结束了？

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

资料图片：2012年9月，瑞士Baar，嘉能可总部的企业标识。REUTERS/Michael Buholzer

撰稿 Andy Home

路透伦敦12月15日 - 嘉能可(GLEN.L)在2015年10月宣布将锌产能削减50万吨时，伦敦金属交易所(LME)三个月期锌报价每吨1,700美元。

期锌现在报每吨3,175美元，接近上个月触及的10年高位3,326美元。

过去两年的锌牛市飙涨行情不能说完全归功于嘉能可，但该公司的减产却起到了催化加速的作用，推动锌市场结构性转变为供应短缺。

嘉能可日前宣布将首次重启在澳洲的Lady Loretta矿场，那么接下来会发生什么呢？

市场似乎未受影响。实际上，该消息宣布后，LME期锌未跌反涨，该消息的影响被明年预期产出将整体下滑的预估所盖过。

保持乐观可能是对的。嘉能可的做法和之前放出的信号一致。此次重启只是部分，而且是渐进的，传导至供应链精炼金属领域还需要很长的时间。

而且精炼锌似乎仍较为吃紧，不过也有对多头的警示信号，特别是嘉能可收购了美国一家锌回收公司的股权。

**测试市场**

整整一年前，嘉能可的高层还在面对外界提问，嘉能可的50万吨产能要何时重返市场。

根据嘉能可财务长Steven Kalmin的说法，如果要重启产能，可能会在一段期间分阶段进行，藉以测试市场。

嘉能可执行长格拉森博格也指出，每座矿场可能需要至少9-15个月时间才能重启产能，是否重启产能的决定是依据个别矿场考虑，不是一体适用。

而这正是嘉能可目前的做法。澳洲Lady Loretta锌矿将在明年上半年开始提高产量，但16万吨的年产能要到2019年才会全数重启。

嘉能可先前关闭的50万吨产能之中，剩下的三分之二将继续闲置，直到有进一步的决定。

嘉能可预测集团2018年锌产量将由今年的110.5万吨降至109万吨，其中一个理由便是如此。

另一个比较不明显的理由，是嘉能可将非洲两座矿场的控制权益卖给加拿大Trevali Mining (TV.TO)。出售案已在8月底完成。

根据Trevali预测中值，这两座矿场--Perkoa及Rosh Pinah--今年合计含锌产量为12.5万吨。

上述两个锌矿从9月开始已不再计入嘉能可的产量数字，尽管在交易结束后，嘉能可成为了Trevali的最大股东，持股占在外流通股数的25.54%。

**市场供应不足**

Lady Loretta的产出要到明年年中前后才会开始进入吃紧的锌精矿市场。

对精炼锌市场的影响还要几个月的时间才会显现，此外在考虑重启矿场的规模时，应该将国际铅锌研究小组(ILZSG)最新的评估纳入考虑。该机构称今年前10个月市场供应缺口为401,000吨。

供应短缺也体现在交易所库存下降上。

LME锌库存目前为195,225吨，为九年低点。其中可交易库存为164,350吨。

自10月中旬以来，纽奥良仓储只有一笔11月14日注册仓单2,750吨入库，尽管现货锌持续处于升水状态。

上海锌合约也处于逆价差状态，但这也基本未能影响库存。上海截至周五的锌库存为65,772吨，较年初减少87,000吨，已回落至2009年初以来水准。

此外显而易见的是，中国最近几个月的精炼锌净进口加速增长，1-10月进口总计较上年同期增加22%至438,500吨。

换言之，所有一切似乎都在暗示供应链紧张。

不过，并不是一切都是这样。

过去一个月左右LME期锌逆价差稳步下降，本周完全消失。周三收盘时指标现货与三个月期货正价差为每吨0.50美元。10月时同天期的跨月价差一度达到逆价差91美元。

在最好的情况下，LME价差可能会是市场中一个难以捉摸的部分，现在更因为基金延展指数仓位和年底会计作业等因素变得更加复杂。

但在LME库存不断消耗的情况下，现货升水消失看起来仍是不太正常。

该价差大幅下跌可能暗示更多金属将进入市场。如果不是，正价差不会持续很长时间。

**北美火力加大**

就精炼锌市场而言，本周嘉能可重新开工的消息盖过了另外两大进展，都与嘉能可有关系。

Noranda Income Fund (NIF_u.TO)11月27日宣布，加拿大CEZ旷日持久的罢工告停。

该魁北克工厂是嘉能可来料加工合作伙伴，1-9月产量下降7万吨，令北美供应严重减少。

嘉能可另一则有关锌方面的消息，则几未引发关注。

该公司在12月8日收购American Zinc Recycling (AZR)的10%股份。AZR是Horsehead Holding破产重组后产生的新实体。

AZR正寻求重启北卡罗来纳州Mooresboro锌冶炼厂。该厂年产能为15万吨#。

Mooresboro利用独特的技术，对来自钢厂富含锌的废料及其它二级来源进行加工，以生产精炼锌锭。该厂在2016年初闲置之前的两年当中，始终受技术问题所扰。

根据与AZR交易的条件，嘉能可将“提供工程和项目管理服务，以加速Mooresboro炼厂的重启进程”。

嘉能可仍有兴趣投资锌行业，是该公司认为这一牛市盛宴尚未结束的强有力信号。

而且该公司肯定也不会恢复过多的产能，来扼杀这样的牛市盛宴。显然，产能重启方面也不会有任何的“大轰动”，而是一连串的“小轰动”，以便对市场进行试探。

在精炼锌的可得性方面，短期内将来自CEZ炼厂罢工结束，以及Mooresboro炼厂的重启。

不过，眼下对锌多头而言，最大的风险在于LME价差的进展将是如何。(完)