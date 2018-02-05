《HOME专栏》全球钢铁业正达到甜蜜点 但好景能持续多久？

(本文作者Andy Home为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透伦敦2月2日 - 根据国际钢铁协会(WSA)的资料，去年全球粗钢产量成长5.3%。

与增速同样可观的，是成长势头分布的广泛程度。

在全球前20大钢铁生产国之中，只有两个国家去年产量下跌--日本及乌克兰。

日本是全球第二大钢铁生产国，去年产量跌幅仅0.1%，而乌克兰的6.4%跌幅只是WSA的估计数字，仍有待来自乌克兰的更确实数据。

其他所有国家的钢铁产量均较上年增加，全球第八大产钢国土耳其以惊人的13.1%增幅居冠，其次为第九大产钢国巴西9.9%的增幅。

钢企获利上升，也为产量升势锦上添花，全球最大钢企安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(MT.AS)的2017年核心获利劲增逾三分之一，公司并宣布在暂停派息两年后恢复发放股利。

“市场情况有利，”安赛乐米塔尔称，并指出“需求环境维持正面...”

整体钢铁行业达到甜蜜点，反映出了全球制造业经济的状况，全球各地采购经理人指数(PMI)表现强劲，而且分析师预计2018年的情况也是如此。

但这也是全球最大的钢铁生产国--中国的钢铁出口大幅下降的结果。

对于全球其它地区的钢铁行业而言，这样的出口限制会持续多久，是一种“已知的已知”威胁。

而美国总统特朗普桌上摆着的的232条款调查报告则属于“已知的未知”威胁。该报告将确定钢铁进口是否对美国的国家安全构成威胁。

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**中国新动向**

去年中国钢材出口量从2016年的1.085亿吨降至7,540万吨。

这一年度变化相当于土耳其的全国钢材产量。

中国出口量大幅下降，增强了全球制造业增长对安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)等钢铁生产业者的正面影响。

国际钢铁协会(WSA)的数据显示，去年中国钢铁产量增长5.7%，在全球产量的占比从2016年的49.0%，升至2017年的49.2%，因此中国出口状况的变化似乎让人感到意外。

但总体数据可能有美化之嫌。

不单是官方数据有待进行重大的历史性修正，而且也因为它们只是“官方的”数据。

过去两年来中国强制关闭了一系列小型感应电炉钢，其中多数为未经许可的“非法”经营商，尽管它们的合计产量相当大，但从未被计入中国的产量数据。

从统计学上来说，我们不知道中国真正生产了多少钢铁，只知道官方钢铁企业的产量。

官方的钢铁业者目前呈现繁荣景象，因非法钢铁生产遭到取缔后，官方钢铁业者填补了这个供应链缺口。

的确，2017年年末时运行率明显下降，因为冬季采暖期在11月中开始后，北京周边的重工业生产受到限制。

年化产量从9月的8.74亿吨降至12月的7.89亿吨。12月的同比增长率仅为1.8%。

中国治理雾霾的行动给变化中的中国钢铁行业发展注入了新的不确定因素，打乱了生产和消费的常态。

但事情的关键在于，钢铁产量之强劲仍不可否认，尽管统计数据的争论仍然很大，而且钢铁出口毕竟是下降了。

为什么？

因为中国自身的需求一直非常强劲。

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**中国--已知的已知**

与世界上其他地方一样，中国钢铁生产商也在享受自己的甜蜜点。

大量产能关闭之际，正值需求回升。

中国政府2016年初为推动经济增长而推出的刺激举措，带来了建筑和基建繁荣，钢铁行业一直在借助这股东风。

虽然政府之前承诺从依赖污染相对较大的传统工业的经济增长模式转向更加依赖消费，但这一承诺已悄然被推迟至以后再说。

2016年刺激措施的规模和持续时间几乎让所有人感到意外。多数金属分析师原本应该将中国建筑行业疲软当做2017年金属价格的主要下行风险，但这种情况并未发生。

的确，由于钢铁产品库存处于低位，加上春季建筑旺季临近，金属价格下跌或许要推迟更久后才会发生。

但降温势头可从房地产投资增长放缓中窥见一斑。中国2017年12月房地产投资仅增长3.1%，而1月时为7.1%。

房地产市场降温迟早会对钢铁生产或出口产生影响，或者很可能对二者都有影响。房地产是中国钢铁行业的一个关键驱动因素。

不过，这仅仅是预期。

**已知的未知**

更难预测的是美国总统将如何回应关于美国对进口钢铁依赖情况的“232条款”调查报告。

调查一直严格保密，大家只能猜测哪些产品和供应国可能受到打击。

中国无疑是头号目标。而颇具讽刺意味的是去年中国钢材出口下降。

但中国可能要为以往的过度供应买单。过去中国出口的过剩钢铁充斥全球其他市场，导致利润率压缩和产业受到破坏。

一个重大问题是还有哪些国家可能面临钢铁贸易制裁。

美国钢铁生产商一直要求“采取全面完整的应对措施，范围覆盖所有主要的钢铁进口来源，以及一切钢铁产品，只有当前美国没有的有限几种产品除外”。

如果特朗普同意他们的要求，对全球钢铁流通可能产生巨大的破坏性影响，甚至在其他国家实施任何贸易报复之前。

从1月11日开始，他有90天的时间做出决定。

时间正在流逝。

美国以外地区的钢铁生产商可能希望在好光景还在的时候尽情享受。(完)