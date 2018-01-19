《HOME专栏》工业金属盛宴暂歇 不久或将续涨

(本文作者Andy Home为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透伦敦1月18日 - 欢宴过后必有宿醉。

去年12月工业金属经历了一场多头的狂欢，之后蹒跚踉跄着迈入新年。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜连续11个交易日创新高，突破每吨7,000美元关口，并于12月28日创下四年高点7,312.50美元。

现在期铜回落至7,100美元下方，而中国农历新年又将来临。

中国农历狗年从2月16日开始，中国国内各金属市场出现多头平仓，金属多头盛宴继续降温。

但分析师一致认为，这只是金属涨势中的短暂间歇。LME核心金属期货合约指数在两年内上涨了60%。

还将有更多人入场，这场盛宴仍然对后来者开放。

“随着商业周期趋于成熟，大宗商品市场的后进场者要付出代价，”高盛表示。

该行维持对未来12个月加码大宗商品的建议不变，原因是“整体大宗商品的全球需求强劲”以及“主要大宗商品市场的投资收益高于融资成本”。

什么原因使高盛和其他很多多头如此信心满满？

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**需求上升**

去年LME金属价格走势的一个主要特点是，从7月开始各种金属的表现越来越趋同。

在6月，LME期镍与期铝之间的表现相差很大。期镍表现最差，较1月下跌逾10%；表现最好的铝自1月以来上涨近15%。

到12月底，在LME交易的所有主要金属却出现了一致走势，年线涨幅从23%(期铅)至34%(期铝)不等。

只有期锡是下跌的，这或许与LME合约的流动性下降及锡市场供需状况有关。

其他金属方面，不同的供应面情况都被归入整体需求主题中。

全球制造业正处在一段非同寻常的同步强劲增长期。

美国总统特朗普此前承诺的基础设施建设项目并未兑现，但美国经济显然未受到影响。美国供应管理协会(ISM)数据显示，上月全国制造业指数创六年第二高位。

欧元区活动甚至更强。2017年底欧元区制造业活动增长速度达到逾20年最快。

但若要论及金属需求增长，中国让其他地方都相形见绌，而正是中国建筑业的持续强劲支撑了价格。

中国国家统计局公布，中国2017年全国房地产开发投资同比增长7%，为2014年以来最快增速。

不过你不喜欢官方数据，那么看看钢铁产业。中国的钢材生产一直旺盛，而出口在下滑，库存又没有明显增加。除了用在建筑工地上，这些钢又能去哪儿呢？

但这种情况能持续多久？

外界传来空头的声音。比如瑞银预计，“随着中国增长放缓和发达国家经济活动在高位企稳，大宗商品需求增长料降温。”

瑞银预计基本金属价格将在2018年期间触顶，产生约5%的总回报亏损。

不过瑞银也预计，随着需求大潮继续提升所有金属价格，涨势将在短期内持续。

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**资金的力量**

基金经理似乎表示认同。

当那些老江湖开始警告价格已领先于基本面时，你就知道自己已经置身牛市当中了。

这不是他们与趋势相背，只是那些讨厌的投机客操作过多。

全球工业活动旺盛及价格上涨这两个综合因素，已消化了投入基本金属不断增加的投资资金，即使目前中国国内已呈季节性消退态势。

巴克莱资本的分析师估计，2017年底投入大宗商品的资金总量已达到四年高位3,110亿美元。

涌入大宗商品的多数机构资金流向贵金属和能源行业。

巴克莱称，资金的配置主要以指标为依据，基本金属连续第三年录得资金净流入，这使得总资金量达到138亿美元。

这样的买盘很难天天发现，但巴克莱的评估显示，伦敦金属交易所(LME)和芝加哥商业交易所(CME)的多头铜合约在纪录高位居高不下。

基金持有的LME期铝和锌多头仓位在2016年呈结构性升势，2017年维持于这一高位，尽管这已是常态。

这样的多头投机仓位带来了走势逆转的风险，但这也可能是那些老江湖正在等待的。

**回归背离状态**

短期来看可能唯有上涨一途，但这并不意味着所有金属都会步调一致。

预料今年个别金属的市况将各自表现。

比如，伦敦金属交易所期锌本周再创每吨3,440美元的十年新高，但相对于期镍而言，期锌还有多少上涨空间？期镍目前报每吨12,510美元，与2007年触及的历史高点51,800美元相较，现在的价位更接近2016年低点7,550美元。

正如瑞银等看空者所称，如果全面性的需求驱动因素开始消散，那么不同的供应面变化就将愈加凸显出来。

无论如何，高盛仍看好锌价短线将大涨，瑞银则打算在第一季做多铝。

有多少分析师就有多少种观点，但目前人们一致认为，这场盛宴暂时消歇清场，但很快就会重开。

即便那些看空者有关这场盛宴将在2018年某个时间结束的观点是正确的，但我听说，部分电池行业人士又在策划另一场派对。

我是不是忘了提电动汽车？不用担心，你今年会听到更多有关这一特定盛宴的事情。(完)