《HOME专栏》铁矿石价格对港口库存不断上升视而不见

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦8月7日 - 中国钢铁和铁矿石价格持续同步上涨。

今天上海交投最热络的螺纹钢期货涨停7%至每吨4,013元人民币，为2013年4月以来最高。

上海钢铁带头上涨，大连铁矿石跟进。

大连商品交易所交投最活跃的铁矿石合约一度跳涨7.3%至每吨587.50元人民币，为3月21日以来最高。

在大连市场带头走升，全球其他地方的铁矿石合约跟进。新加坡交易所的现货铁矿石合约甫升穿每吨77美元，为3月来首见。

在这里头有很多投机泡沫。上个月上海钢铁和大连铁矿石的未平仓合约双双创下纪录高位，目前仍处于历史上的较高水平。

然而，这并不只是非理性的涨势。

钢铁有很好的理由延续涨势，只要钢铁价格能给中国钢厂带来高利润率，肯定会对铁矿石定价造成连带影响。

话说回来，对铁矿石定价而言，重达1.4亿吨的“房中大象”正是存放在中国港口的那些库存。

市场现在对这些库存视而不见，但这种情况能持续多久是一个有待讨论的问题。

**钢铁--冬天即将来临**

中国的钢铁企业仍在利用政府最新的刺激措施加紧生产。

中国政府2016年出台的刺激举措，被引导至基建和房地产，而这两者是钢铁行业的主要消费拉动力。

这阵顺风仍在劲吹。

今年上半年，中国钢产量增长4.6%，创2013年以来最快增速。

但同期钢产品出口减少了28%。

供应链补充库存支撑下的健康需求，解释了上述矛盾现象。

多数分析师预计今年下半年刺激效应减弱，但中国钢铁市场现又有了新忧虑，这次是关于供应面。

冬季越来越近，今年北京周边地区届时将有大量钢铁产能关闭。

政府强制钢铁等许多行业削减产能，以改善北京及周边地区的冬季空气质量。

冬季减产与目前关闭“非法”和污染产能的官方行动是两回事，但对国内供应链的影响可能同样重大。

当然，大家都意识到距离冬季取暖季只有三个月，这似乎正在加强目前的钢铁库存补充周期。

大连铁矿石价格和港口库存：

**铁矿石：一个分裂的市场**

今年中国钢铁需求和产量之强劲令人意外，并且持续带给人惊喜。

而利好钢铁就是利好铁矿石需求，至少会帮助缓解供应过剩。

但这并不能完全消除供应过剩，因为据钢之家钢铁网，目前中国主要港口的铁矿石库存达1.3915亿吨。

这仅比6月高位1.4145亿吨略有下降，但仍高于此前的任何时候。

外界普遍认为，钢厂正买入所有较高质量的矿石，而把较低质量的矿石堆积在港口仓库，因此铁矿石价格已经摆脱库存愈发庞大的影响。

理由是，由于较高的钢铁价格带来较高的利润率，所以中国钢厂买得起较高等级的矿石。这种矿石能够提高生产效率并减少污染。

没有人确切地知道铁矿石库存的组成状况，但Renaissance Capital的分析师暗示，其中三分之二可能是等级较低、杂质较多的矿石。

确实，有证据显示较低品位的铁矿石价格折价扩大。

例如，澳洲生产商Atlas Iron (AGO.AX)在第二季报告中指出，“较低品位产品的折价在2017年6月季度持续加大”，削弱了该公司的实售价格。

在印度果阿邦和卡纳塔克邦采矿的矿商Vedanta Resources (VED.L)，于最新季度运营更新报告中，也有同样的评估。

“果阿邦的销售低于产量，是因为定价偏低的环境，以及我们56%品位铁矿石相对62%品位指标铁矿石的折价扩大。”

Vedanta坐拥240万吨铁矿石，打算经进一步选矿且与较高品位矿石混合后，再释入市场。

这暗示较低品位铁矿石库存上升情况，已沿着供应链一路蔓延至生产商层级。

**价格涨、库存增？**

目前铁矿石多头仍未将库存增加一事放在心上，大商所显然有许多这样的多头。

对中国投机客而言，铁矿石及钢铁交易已变身为两步舞。

只要钢价上涨，看来铁矿石价格就会随之上扬。实际上，目前几乎每种工业金属都从上海钢铁市场寻求指引。

但就大宗商品市场长期而言，价格及库存连袂上升鲜少让人皆大欢喜。

特别是价格上涨刺激边际产量，似乎正是铁矿石目前的写照。

这不仅提振直接供给，更让目前没有去处的低品级铁矿石更加堆积如山。

目前很难说钢铁-铁矿石的牛市周期会被什么打破。

但中国港口所积累的庞大库存应该会让人停下来思考，当多头动能退烧时，会有一大堆的理由证明无可避免的修正走势有可能变得非常难看。(完)