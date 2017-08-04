《HOME专栏》镍价大涨 但仍在寻找可持续推动涨势的题材

资料图片：2014年1月，印尼PT Vale Tbk在Sorowako附近一座镍矿的工人展示的镍矿石。

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/Andy/Home

路透伦敦8月3日 - 过去一个月以来，镍价大涨将近18%。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍7月10日时还在每吨8,900美元下方交投。今早已然攀抵五个月高位10,445美元。

在4月和5月撤离镍市的基金经理们已重返市场。LME交易商持仓报告显示，基金经理持有32,363口净多仓，反观5月15日时则持有887口净空仓。

事实上，基金经理们离开市场的时间相当短暂。到6月初时，基金重建的净仓位累计超过3万口。

这种形势出现迅速扭转的背景为，镍价于一年内首次跌穿9,000美元关卡。

由此可以推断，部份基金经理虽然仍在退出市场，但其他人已被低廉的镍价所吸引。

他们的基本思路是镍价如此之低，将迫使供应退出市场。

具体来说就是供应给中国不锈钢行业的镍生铁(NPI)，特别是来自印尼生产商的NPI新供给。

菲律宾前环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)在短暂任期的大举扫荡，至今仍对菲律宾镍矿行业留下创伤，而菲律宾当局在镍矿政策上反反覆覆，为镍市行情帮了一把。

如果你觉得这个局面似曾相识，一点也不奇怪，因为镍市确实又再度被印尼和菲律宾这两个亚洲国家之间的交错命运紧紧牵动。

镍市之前已经有过一次类似经验，而那次的结果并不好。这次会有所不同吗？

**菲律宾--“不用急”**

镍价去年11月飙上12,000美元高位的表现，洛佩斯是背后的最大推动因素。

环保人士出身的洛佩斯一声令下，菲律宾国内镍矿几乎全数关闭。

她在5月初突然去职令镍价挫跌至9,000美元下方低位，因市场担心采矿作业很快又会恢复如常。

但那样的事尚未发生。

她的继任者--前军方首长西马图起初对菲国的矿商发表了一些安抚的言论，但未显示出急于重新开放关闭矿场的迹象。

“不用急。”他7月31日对记者表示。“我们得审阅大量文件。我必须把企业提供给我们的证据全都看过。”

菲律宾采矿产量尚未从洛佩斯效应中恢复。

国际镍业研究组织(INSG)的最新评估是，该国今年1-5月镍产量减少15%至101,000吨。

镍矿石出口至中国的速度也在减慢。中国1-6月自菲律宾的进口量下降6%。

**印尼--感受痛楚了吗？**

菲律宾供应虽减少，但其效应却被印尼恢复了部分镍矿石出口所抵销。

印尼在2014年下令禁止出口未加工矿石，镍矿也在禁令之列。这项措施首先成了刺激菲律宾产量的推手。

印尼将逆转部分禁令一事在今年稍早获得确认，成为多头的又一致命打击。

本周，又有两家当地厂商获得矿业部核发出口证，印尼出口禁令走上回头路的速度更快了。

这类豁免取决于生产商建立矿石加工产能的进度。现在印尼有数家生产NPI或者同等半成品的镍“冶炼厂”。

这类产能的扩建，加上出口禁令部分松绑，已帮助当地采矿生产重振旗鼓。

INSG估计，1-5月印尼矿石产量激增89%至12.2万吨。

关键问题在于，印尼生产对价格有多敏感？

据印尼冶炼协会(Indonesian Smelting Association)，截止6月中旬，当LME期镍跌至年内低位8,680美元时，印尼25座加工厂中有大约一半都已停产。

目前为止，至少这对中国进口此类金属没有什么影响。

事实上，被中国海关归类为印尼“镍铁”的金属进口量在5月突破10万吨关口，并在6月维持在这一水准。

这两个月的进口量合计27万吨(容重)，超过了2015年全年进口量。

不过有观点认为，在定价方面，已经找到生产商的痛点；这似乎为那些在镍价5月跌至低位时入市的基金提供了合理性。

**推动涨势新题材**

然而，如果期镍真的已经找到某种令生产商痛苦的底价，那么其是否还能延续已经让人瞩目的涨势呢？

要实现上涨，镍必须得到更有力的题材支撑，并且这个新题材不会被菲律宾和印尼不可预测的矿产政策所摆布。

根据国际镍业研究组织(INSG)的数据，今年经过一系列政策调整，得到的净后果是，两个国家在今年前几个月里生产了22.3万吨镍，高于上年同期的18.4万吨。

中国进口的镍原料，包括矿石和镍精矿，在今年上半年增幅达到4%，这没有把另外来自印尼的镍铁算在内。

看不出有什么理由可以让多头期待供应收紧。

而且在镍供应链方面，市场继续关注矿石和含镍生铁这块领域，让镍受到对价格敏感的产量波动的影响。

如果印尼有一半的新冶炼厂是在9,000美元左右或以下的价格水准关闭产能，那么他们要在何种价位才会恢复生产呢？尤其是那些希望得到豁免可以向中国直接出口矿石的矿商们。

我们或许很快就能搞清楚这些。（完）