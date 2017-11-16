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《HOME专栏》锌市焦点转向新供应 但莫忘魁北克
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#大宗商品专栏
2017年11月16日 / 凌晨5点29分 / 1 天前

《HOME专栏》锌市焦点转向新供应 但莫忘魁北克

3 分钟阅读

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

第三方提供图片：2008年12月，澳洲昆士兰州北部Oz Minerals Century Mine一辆装运锌矿石的卡车。REUTERS/OZ Minerals/Handout

撰稿 Andy Home

路透伦敦11月15日 - 澳洲昆士兰省Dugald River锌矿脉本月稍早首度运出锌精矿。

一旦全速运转，这个矿脉每年的锌精矿产出大约为17万吨，其投产时间正逢锌价触及10年高点，且市场出现结构性短缺。

在一阵集体锌热潮中，似乎世界各地的地质学家都正重新研究旧有的采矿计划。

他们甚至打算恢复澳洲巨大的Century矿脉。这个矿脉一度是由Dugald River的所有人五矿资源(1208.HK)运营，在2015年关闭，这对于全球市场短缺是一个象征性的里程碑。

如今New Century Resources (NCZ.AX)正在研究，这个旧矿脉的矿渣是否还有开采价值。

还有嘉能可(Glencore) (GLEN.L)。该公司目前为止推迟重启2015年底关闭的每年50万吨的矿场产能。

随着锌市题材从当前的供应饥荒转向未来的供应盛宴，嘉能可看来愈发可能重启部分产能。

伦敦金属交易所(LME)期锌从11月1日高位每吨3,326美元跌至目前的3,100美元，就反映出了投资者对锌市基本面状况的集体反思。

但至少在短期内，决定锌市命运的不是昆士兰，而是加拿大的魁北克。

**魁北克供应受打击**

魁北克的锌精炼规模在北美排名第二。

位于Salaberry-de-Valleyfield的CEZ炼厂去年生产了27.7万吨精炼锌。该炼厂由Noranda Income Fund (NIF_u.TO)所有，但实际上为嘉能可代工。

而自从工会工人今年2月12日罢工以来，该炼厂的产能利用率便一直较低。

该公司的生产一直维持在正常产能的约50-60%，但失去的产量正在增加。

今年第三季的产量从上年同期的67,815吨减少一半至33,802吨。

1-9月累计产量较上年同期减少70,000吨至134,000吨。

这一持续的供应冲击并未吸引太多的关注，部分因为相关新闻仅限于诺兰达的季度业绩报告，另外还因锌市场过于关注锌供应链中采矿环节的事件。

但现在，锌价的表现与精炼锌供应而非锌精矿联系更为紧密。

矿场层面也许正在对供应做出反应，但精炼锌市场收紧仍是更加直接的价格驱动因素，尤其对于那些在伦敦金属交易所(LME)持有空仓的投资者而言。

LME锌价差和库存图表：tmsnrt.rs/2zI0LaM

**仍然紧俏**

伦敦市场期货曲线近端仍呈现逆价差。

截至11月14日收盘，现货锌价较三个月期锌每吨升水33美元。实际上，从9月中旬以来，现货紧张一直是一个持续的主题。

LME日常市场仓位报告指标也有类似情况。截至周一收盘，多头控制了80-90%的LME库存，如果算上现货仓位，持仓更是超过90%。

但令人惊讶的是，这种现货持续升水吸引进LME系统的锌确实少得可怜。

的确9月份和10月份均有一些重量级入库，但未出所料，其中多数都没有呆多久。

例如LME在比利时安特卫普港的仓库，在9月份短短两天内就新增28,425吨锌注册仓单，但之后又全部注销，并逐渐流出仓储系统。

事后看来，过去两个月的LME库存变化其实就是对锌的激烈争夺，而不是趋势的结构性变化。

LME锌库存232,100吨，仍徘徊于多年低点，而且几乎完全都存放在美国的纽奥良港。

过去几周，上海期货交易所的锌库存仅微幅回升，仍比年初少了69,000吨。芝加哥商业交易所(CME)仓库网络的注册库存原本就不多，更是进一步减少到仅剩4,851吨。

这三个交易所的库存总量仅略高于319,000吨，比年初少了274,000吨。

当然还有市场外的库存，尤其是在纽奥良，这里不时会有场外的库存，回流进入LME体系。

但这便是诺兰达CEZ炼厂罢工事件具有重大意义的所在，因为这持续影响北美市场可取得的锌金属。

**时间的不确定性**

锌原料短缺影响已沿着供应链向下波及精炼市场，紧俏情况将会持续一段时日。

还要几个月的时间，第一批从澳洲Dugald River运出的锌精矿，才会由精炼厂加工为精炼锌。

就算嘉能可能够全数重启封存的产能，也要花上数月时间才能够生产出够多的数量交付至LME来因应空仓。

LME逆价差正逐日考验着精炼锌的供应，缺乏反应的情况相当严重。

今日出现在LME库存报告中抵达新奥尔良的2,750吨，是10月19日以来首度有库存流入，这还是出现在现货交割意愿强烈的情形下。

过去几年锌价出现重大变动的时机一直都是诡谲难测。在最近这波迭创纪录新高的涨势于去年真正启动之前，有好几次出现了假性起涨。

而要预言该市场的下一个重大走势、也就是普遍假设的下跌时机，也同样难以预料。

这不仅仅是因为供应面打击、也就是CEZ炼厂罢工早被遗忘。

双方才刚同意邀请官方调解，以试图恢复谈判。

但有关罢工期长短的“不确定性”，意味着Noranda Income Fund“已经延后提供2017年锌金属的生产及销售指引”。

打算做空的人最好小心为上。(完)

编译 张明钧/许娜/汪红英/刘秀红/陈宗琦; 审校 孙茉莉/高琦/戴素萍/张荻/蔡美珍/李爽

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