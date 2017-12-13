《HOME专栏》淡水河谷削减镍产能 让镍的电动汽车梦想照进现实

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

资料图片：2016年9月，法国巴黎，雷诺汽车在车展期间展示的电动汽车Z.E.的新电池。REUTERS/Benoit Tessier

撰稿 Andy Home

路透伦敦12月12日 - 镍是预计能从未来电动汽车(EV)革命中胜出的原材料之一。

电动汽车需要锂离子电池供电，而电池又需要钴和镍。事实上，随着钴潜在脆弱的供应链受到越来越严格的审查，电池制造商们有可能尝试使用更少的钴，转而青睐用更多的镍。

所以这时候看到全球最大镍生产商居然积极削减矿山和冶炼厂的产能，可能会让人摸不着头脑。

而这正是巴西淡水河谷(VALE3.SA)目前在做的，将在未来两年减少约10万吨供应。

淡水河谷执行长Fabio Schvartsman上周在一次投资者活动上表示，虽然“所有人都知道”镍在电动汽车行业中“有很大的机会”，但“价格还没到位”。

这是对镍行业的一个警示。未来或许是电动化的，光明的，但当前的现实是沉闷的，价位较低，且遗留库存过剩。

2005-2017年LME期镍月度表现：tmsnrt.rs/2AhhBKJ

**过去热炒的代价**

锂和钴价格在过去一年左右上行乏力，因为供应链难以跟上电动汽车这一新需求推动因素的脚步。

世人花了一段时间才认识到镍是新一代电池的第三大关键金属原料。但市场认识到这一点后，上个月伦敦金属交易所(LME)镍价就跳升至每吨13,030美元的两年高点。

随后镍价回吐了最初的部分涨幅，LME三个月期镍目前报每吨11,100美元左右。

但在镍市中，历史背景就是一切。

就在三年前，镍价还高于每吨20,000美元；六年前镍价接近30,000美元；10年前镍价最高点曾超过50,000美元。

2006-2007年超级牛市的另一面就是供应激增，无论是淡水河谷等原有生产商的传统供应，还是中国镍生铁(NPI)生产技术带来的非常规供应。

在那之后，镍市一直受到生产过剩、库存高企和价格低迷的困扰。

国际镍业研究组织(INSG)预计，全球精炼镍市场将连续第二年出现供应短缺，去年供应短缺44,000吨。

但2012-2015年间累积的过剩供应接近50万吨。

这就是LME库存依然如此庞大的原因。

尽管每日“杂音”不断，而且LME仓库中不同类型的镍库存持续轮转，但目前为375,564吨的库存较年初相比几乎没有变化。

LME期镍价格仍处于连淡水河谷这一全球最大生产商都感到切肤之痛的水平。

淡水河谷六个核心镍生产部门中的两个，今年的现金成本将高于每吨10,000美元。

**迟来的领导力**

这种情况将发生改变。

淡水河谷基本金属部门主管Jennifer Maki称，“在镍价较低时，每种资产都必须为现金流作出正面贡献。”

这一意向声明阐释为对镍业务的整顿，导致2018年镍产量预期大幅降低，从去年此时预计的30.8万吨修正至26.3万吨。

加拿大两座矿山已在维护与保养中，一座是安大略省Sudbury的Stobie矿，另一座则是位于曼尼托巴省的Birchtree矿。

台湾一座炼镍厂也将进行维护和保养，加拿大曼尼托巴省的另一炼厂将于明年关闭。

这样做的目的在于降低成本，并且根据市场情况平衡未来的投资。

它恰恰是镍市一直缺乏的生产商的领导力，而这是镍价未能持续反弹的另一原因。

当然，是市场现实令淡水河谷被赋予领导角色，而该公司侧重成本原则的新作法，则可能来得晚了几年。

别忘了嘉能可在锌市上的类似操作，该公司每年囤积约50万吨的锌供应，而这种作法已进行了两年时间。

但对镍市而言，则是亡羊补牢犹未晚矣。

**试探电动汽车题材**

镍未来在电池行业的使用量将增长这一乐观题材乃无可否认。

这句话的重点为“未来”一词。目前，镍的命运仍主要受制于其在不锈钢冶炼中作为合金元素的使用。

电动汽车电池生产中镍的使用量无疑会增长，但正如围绕电动汽车题材的一切事物一样，各家众说纷纭。

淡水河谷表明公司在镍产组合中保有各式选项，在当前低价环境下减产，以便在需求和价格回升时加大生产。

如果这番谈话听起来耳熟，那是因为嘉能可执行长格拉森博格在2015年底关停锌矿产能之前，就说过类似的话。

在这过渡期间，电动汽车题材对镍来说到底有何种意义，淡水河谷的试验将给我们一些启示。

其中一个最成问题的就是其新喀里多尼亚矿场运作。

这个曾被称为Goro的项目，在2006-07年价格飙涨之后随即进行计划及兴建，但投产推迟了好几年且超支，此后一直难以实现额定产能。今年的现金成本预计将在每吨10,153美元。

淡水河谷现在必须对该项目再额外投资5亿美元，并正在寻找合资伙伴。Goro项目生产的副产品是钴，可以增加诱因。

执行长Schvartsman表示，已有人对潜在入股表达出“很有兴趣”。

但是，一如他所说的：“光是空谈没有用。”

“我们将观察市场是否真的相信镍是电动汽车未来的重要环节。”所有未来的承诺“是否真能让某个热衷的人来投资我们，可以在未来生产更多的镍”？

这是个好问题。

淡水河谷以及我们大家，很快将能找到答案。

若是没有新伙伴加入，这个前波镍价狂热的荣景象征，势必步上淡水河谷其他镍业务的后尘，沦为保养和维护的闲差事。(完)