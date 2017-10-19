《HOME专栏》LME价差战火硝烟遮蔽锌市多头题材

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

资料图片：第三方2008年12月提供的图片显示，澳洲Lawn Hill的Oz Minerals Century矿锌矿石运输车。REUTERS/OZ Minerals/Handout

撰稿 Andy Home

路透伦敦10月18日 - 锌价本月在伦敦市场触及10年高位每吨3,308.75美元，但伦敦金属交易所(LME)三个月期锌价格周二大跌3.1%之后，周三触及低位3,040美元。

由于获利了结卖盘及生产商的远期卖压阻碍了上涨空间，锌市投资人争相出脱。

LME库存的某些怪异现象，也让投资人大感不妙。持续很久的锌库存下跌趋势，已经戛然中止。

过去两周LME仓库不断有锌金属入仓，目前为止总计增加了31,850吨库存。目前271,250吨的库存水准，已经回升到7月水位。

今天的LME库存报告也显示有61,100吨的“反注销仓单”--也就是原本排定实货出仓的锌金属，又重新回到LME仓库系统。

目前LME系统的“有效仓单”为205,350吨。这是2月以来的最高位。

这对多头题材而言是坏消息。

分析师此前已经担心锌价大涨可能引发的供应面反应，而且整体市场很清楚，嘉能可(GLEN.L)宣布搁置50万吨锌矿产能已经过去近两年时间，当时锌价跌到每吨1,600美元下方。

但LME锌库存并没有向我们透露有关市场基本动态的任何情况，反而成为伦敦市场上激烈价差战鲜活的证据。

LME期锌价差图表：tmsnrt.rs/2kZEwXU

**还痛吗？**

LME锌价差在9月底剧烈波动，上周窜升。

现货与三个月价差在10月12日报每吨逆价差91美元，为10年来最高的现货升水。

但这一指标价差掩盖了伦敦市场上很多即期空头持仓人的很多痛苦。

近几日，隔夜转仓成本曾有几次触及每吨15美元。隔夜转仓即LME的明日/次日仓位。

锌合约整条曲线一直在以趋陡的逆价差交投，原因是空头减少做空短期合约，而生产商则针对较长期合约远期卖出。

但在这样的震荡之中，LEM的每日市场报告里一直有一个主导性仓位持有者。

上周五收市时，这一实体持有逾50%锌注册仓单库存，包括现货仓位在内持有比率超过90%。

这一直在惩罚着空头持有者，要不是受该交易所借贷规则所限，惩罚力度还会更大。

但似乎并非所有空头都认输。库存大幅度波动，入仓以及“反注销仓单”，都出现在月度交割日--本月第三个周三左右。

上月在LME阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)仓库突然出现的28,425吨锌，是最近流入纽奥良仓单的31,850吨锌的一个尝试之举。纽奥良也是今日大规模锌再入仓之地。

库存流入和存储地点都不应让人意外。

面对现货日(cash date)逼仓，那些实货持有者往往会用交付实货来支应手中空单，而非支付转仓价格。

新奥尔良数年来一直存放大量LME锌库存，大量金属在这里断断续续地出现消失。该港口可能存在“看不见的”库存应该也不让人感到意外。

**多空之战结束？**

价差压力以及LME体系大规模金属流动，表明我们看到的只是实货投资者之间的激烈多空之战，结果很有可能是库存所有者发生重大变化。

现在这种情况结束了吗？

当然，今天公布LME锌流入875吨，这是近期的最小流入规模。

随着注册仓单库存逐步增加，锌跨月价差在过去一两天左右也下降。比如，现货与三个月期货合约价差周二收盘“仅”为逆价差24.75美元。

在今天这个交割日结束的同时，有迹象显示市况略微平静下来。

但若这是实货金属的因素，则在这系统里面出现的金属可能不会久留。就算将过去两个月流入金属的因素考虑进来，LME的整体库存仍较年初减少了156,600吨。

在此同时，LME出现的逼仓或许也是CME仓储系统库存迅速下滑背后的一大因素。

尽管CME期锌的交易活动稀少，但5月存放在CME注册仓储的锌还有超过22,000吨。

如今只剩下5,168吨，过去两周离开新奥尔良仓储的数量超过9,000吨。

在此同时，上海期货交易所注册仓库的锌库存仅有68,102吨，自1月以来下滑了84,722吨。

在LME市场出现动荡之际，合计交易所库存本月净下滑1,920吨，自年初以来则是下滑248,500吨。

整个来看，显性库存仍旧偏低。“隐性”库存的可取得性则已受到严重的考验，因“只有”31,850吨流入LME体系。

供应链看起来仍然有压力，只要这种情况继续存在，LME交易所内很可能会有更加真刀实枪的较量。

**情况扑朔迷离**

但金属围绕LME仓储系统的这些大规模变化，让此前的牛市题材变得扑朔迷离。

锌价在今年取得异乎寻常涨幅的同时，LME库存持续下降趋势让人感到欣慰。

LME库存只是全球谜一般库存中的一部分，但在投资者甚至自动交易系统中引起的共鸣却是最大的。

今年飙升近30%之后，锌价的前景非常值得警惕。

这样的价格波动是否会导致需求紊乱，尤其是锌合金压铸行业？

矿商是否会反应过度，为从高价获利而新增供应？

嘉能可什么时候会重启搁置的生产？

这问题都值得一问，但从LME锌库存中都无法获得回答。

但它们确实暗示，曾经看多LME期锌的人现在可能更加看多。(完)