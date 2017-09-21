《RUSSELL专栏》铁矿石最近转跌 可能是长期跌势的开始

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿9月21日 - 最近铁矿石价格下跌，市场开始反映此前在价格上涨时喜欢忽视的现实情况。

当价格经历了似乎与供需基本面无关的大涨后开始下跌，这时总会浮现这样的问题：这次回调会演变成一场暴跌吗，公平价值究竟在什么水准？

值得注意的是，本次回落是由中国大连商品交易所的铁矿石期货下跌引起。这个市场主要为国内投资人参与，相比之下，现货和新加坡交易所的合约更为专业，也更受业内青睐。

自8月22日创下每吨601.5元人民币(91.40美元)的收盘高位以来，大连铁矿石期货合约已经下跌17.6%，周三收报495.5元人民币。

相比之下，新加坡交易所的铁矿石期货较9月5日触及的每吨77.80美元高点下跌7.8%，周三收报每吨71.72美元。

新交所铁矿石期货目前低于2016年底时的每吨79.75美元，但今年以来走势剧烈震荡，3月时曾经升至90美元以上，6月中跌至53.66美元，然后展开一波强劲涨势，再来便是目前的这波回落。

然而，大连铁矿石期货目前仍高于去年年低时的每吨438元人民币，这代表可能还有进一步下跌空间，走势表现才能够与新交所铁矿石更为一致。

铁矿石价格还要再跌多少，以及要跌多快，大概要取决于市场如何看待中国钢铁产量及需求的相关变数。

当然，最近几个月钢价及钢铁产量攀升，已经带动铁矿石价格跟着水涨船高。

**钢价翻跌**

中国8月钢铁产量触及纪录高位7,459万吨，同比上升8.7%，超越7月甫创下的旧纪录高位7,402万吨。

上海指标螺纹钢期货本月稍早升至四年半高点，但自从9月4日收在4,098元人民币高位后，至今已下跌8.6%。

在价格下滑之际，有迹象显示8月的纪录高位，可能接近中国钢铁产量的高水位线，至少目前看是这样的，原因是环保检查力度加大，各级政府考虑在未来数月强制关停部分钢厂以减少冬季空气污染。

官媒9月17日报导，为打好“蓝天保卫战”，北京市政府日前发布秋冬季建设系统施工现场扬尘治理攻坚行动方案，要求城六区在采暖季暂停土石方作业和房屋拆迁施工等。

在下月的中共十九大上，中共的经济政策可能倾向于改革，并退出刺激。

此外，中国的铁矿石及钢铁库存均未出现短缺。

截至9月15日的一周，铁矿石港口库存为1.318亿吨，较6月创出的纪录高位1.414亿吨略有下降，但仍远高于去年同期的8,000万吨。

螺纹钢库存的季节性特征更加明显，即冬季增加夏季下降，这与建筑周期的高峰和低谷情况一致。

截至9月15日的一周，螺纹钢库存为434万吨，较上年同期的424万吨有所增加。

随着钢铁产量和需求面临的风险变得更加明显，投资者对铁矿石涨势愈发警觉，并决定了结获利或缩减曝险，也只是个时间问题而已。

还有一种可能性，即未来数月以及2018年供应可能会增加，澳洲政府预测机构预计，全球最大的铁矿商--巴西淡水河谷(VALE5.SA)明年的产量将从今年的3.6-3.8亿吨增至4亿吨。

澳洲工业部在最新的季度资源前瞻中称，预计在截至2018年6月的财年中，澳洲的铁矿石出口将增至8.85亿吨。截至2017年6月的财年为出口8.51亿吨。

由于今年铁矿石价格走势波动，因此很难作出价格预测，但澳洲政府预计今年下半年铁矿石均价在每吨55美元，2018年为48美元，这是一方良好的信号。

铁矿石价格回落图表：tmsnrt.rs/2jMgxef

(完)