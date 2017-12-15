《KEMP专栏》布兰特原油溢价回落 因英国油管关闭不会造成太大影响

撰稿 John Kemp

资料图片：2016年5月，法国巴黎一家加油站的加油机。REUTERS/Benoit Tessier

路透伦敦12月15日 - 英国最大输油管线可能关闭以进行紧急修复的消息周一爆出后，明年初几个月交割的布兰特原油期货溢价大涨，不过如今已经回吐多数涨幅。

福尔蒂斯油管系统的所有者英力士(Ineos)称，该系统可能关闭几周。福尔蒂斯油管系统(FPS)每天输送原油约45万桶，处理量接近北海原油总产量的四分之一。

但对于此事给北海指标原油价格以及整个油市带来的影响，交易员认为没有当初想的那么严重。

布兰特原油2018年2-3月合约价差图表：tmsnrt.rs/2kuZOsT

2月交割的布兰特原油期货价格自周二触及高点后每桶跌逾3美元，目前几乎回到该管道关闭消息披露之前的水准。

2月与3月交割的布兰特原油期货之间的日历价差也从周二每桶0.94美元逆价差回落至周四的0.57美元。

布兰特原油较美国西德克萨斯中质油(WTI)溢价已经从每桶7.26美元缩减至5.78美元，与该输油管线关闭前的水平基本相同。

鉴于供应中断时间有限，而且还有其他替代方法，因此布兰特原油期货价格起初大涨可能是对此反应过度。

但管线关闭已经迫使炼油厂做出调整，削减对福尔蒂斯原油的需求。

苏格兰Grangemouth炼厂已经关闭部分产能，因购买其他原油来替代福尔蒂斯原油不划算。

实际上，即使福尔蒂斯油管系统(FPS)关闭时间持续两到三周，也不大可能对2018年全球原油供需状况产生重大影响。

其他规模更大、持续时间更长的供应-需求-库存前景变化的影响，盖过了福尔蒂斯油管系统关闭的影响。

美国能源资料协会(EIA)周二将美国明年原油日产量预估上调78万桶，至1,002万桶。

此次上调规模轻松超越福尔蒂斯油管系统停产数周所折损的产量。

布兰特及美国原油价格上涨，已然激励美国页岩油业者扩大钻探，明年产量有望增加。

国际能源署(IEA)目前预测明年全球油市将大致呈现均衡状态，上半年供给将略微过剩，下半年则将出现小幅缺口。

尽管围绕这项预测仍存在大量变数--尤其是需求面，但页岩油产量预期增加，对布兰特油价则扮演着关键的作用。

在布兰特市场当中，也存有大量的对冲基金多仓，鲜少有空头仓位，难以引发空头回补的涨势。

更广大的图景是油市处于紧缩周期，但美国页岩油业者增产对油价续涨的打击程度及速度则存在相当大的不确定性。(完)