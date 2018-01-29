《KEMP专栏》全球贸易迅速增温 带动燃料需求转旺

(本文作者John Kemp为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

路透伦敦1月26日 - 目前美国和世界其他地方的货物运输增速约为2010年代以来最快，这应当大幅提振2018年的柴油消费。

美国方面，9-11月期间的公路、铁路、管道、驳船和航空货运量较上年同期高出约6%。

美国运输统计局(U.S. Bureau of Transportation Statistics)编制的货物运输服务指数显示，货运量增速约为2011年以来最快。

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货物运输量增加，是因为运往发电厂的煤炭增加，以及石油和天然气开采升温。

此外，美国企业终于设法将原材料、半成品和制成品的库存降至可控水平。

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美国统计局(U.S. Census Bureau)数据显示，库存与销售比率已降至1.33，脱离了2016年4月的峰值1.46，且为三年最低水平。

库存下降的情况不会持续下去，制造商、分销商和零售商增加新订单，防止库存水平受到侵蚀。

这样做造成的一个后果就是，全国出现卡车短缺的情况，船运商则争先确保运力充足。

运费和运单积压水平一直在大幅上升，因2015年和2016年货物流通放缓造成的闲置运力已被用尽。

据荷兰经济政策分析局(Netherlands Bureau of Economic Policy Analysis)，随着全球贸易自2011年来以最快速度增长，这种情况遍及全世界。

全球经济正在经历2010年代以来最强劲的协同增长，所有发达经济体均处于周期性增长阶段。

原油和其他原材料价格上涨也开始带动依赖大宗商品的发展中国家经济实现增长。这些经济体在2014年大宗商品价格开始下挫时受到重创。

当前全球经济扩张势头将在今年持续并延续至2019年，应当会进一步支持运输量的迅速增长。

几乎所有运输都是通过卡车、铁路、驳船、轮船和飞机等完成，这些运输工具均需使用中间馏分油生产的柴油或航空煤油，经济扩张应当会显著提振2018年馏分油需求。

馏分油消费往往与货运和工业生产相关，因此2015和2016年经济放缓对其造成沉重打击。

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但馏分油势将成为当前全球经济复苏的明显受益者，柴油和航空煤油取代汽油，成为2017和2018年消耗量增长最快的油品。(完)