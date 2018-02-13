《KEMP专栏》对冲基金部分结清创纪录规模石油多仓 油价顺势下滑

(本文作者John Kemp为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透伦敦2月12日 - 对冲基金开始部分结清创纪录规模的原油和油品多仓，因涨势已发生逆转，且迹象显示美国页岩油产量在增长。

2月6日止当周，对冲基金和其他基金经理将石油相关六大主要期货和期权合约累计净多仓调降4,100万桶油当量。

最近两周，这些合约的累计净多仓已共计调降6,300万桶，之前五周增持2.58亿桶。

但即便最近减仓，所有这六大合约的净多仓仍比2017年6月末时的仓位高出11.12亿桶。

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变化体现在多仓的减少，而不是空头仓位的增加上。这表明仓位变化是缘于油价上涨后的获利了结。

自1月23日以来，投资组合经理已经将布兰特原油、西德克萨斯中质油(WTI)、美国汽油、美国取暖油和欧洲柴油的多头仓位总计削减了7,100万桶。

据监管机构和交易所的数据，同期空头仓位实际下降了800万桶，目前处于2014年6月油价开始下跌以来的最低水平。

对冲基金经理过去几周、以及1月23日之前数月所积累的创纪录多头仓位，已有有一部分进行了结清，而这恰逢1月25日以来布兰特原油呈现走弱态势。

基金经理积累了如此大规模的多仓，导致市场看起来极为紧绷，多仓与空仓比率超过了11:1。

因此油价近期下修在意料之中，因为至少从2015年初以来，仓位不平衡之后通常出现油价走势的急剧逆转。

评论人士已指出了油价出现修正的诸多可能触发因素，其中包括美国股市剧跌、美元近期走强、以及美国页岩油产量意外快速增长。

实际上，油市的仓位偏多情形已变得如此过度，以致于几乎任何情况(甚或不发生任何事)都可能引发抛售。

即便最近结清仓位后，基金经理所持的净多仓还是接近纪录高位，多仓远远超过空仓，突显徘徊不去的下行风险。(完)