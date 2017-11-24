《KEMP专栏》Keystone管线漏油事故助推美国原油逆价差创三年高位

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

资料图片：2014年3月，美国内布拉斯加州Steele City城外的一处Keystone管线泵站。REUTERS/Lane Hickenbottom

撰稿 John Kemp

路透伦敦11月23日 - 美国原油期货价格转为大幅逆价差，因为之前Keystone输油管线发生漏油事故而关闭，使得加拿大向美国中西部地区输送的原油锐减。

美国原油期货标的就是输送至俄克拉荷马库欣附近的储油设备和管道的原油。

因此原油期货价格对影响美国中西部地区供需平衡的任何因素都非常敏感。

11月16日发生漏油事故后，美国原油2018年1月合约与7月合约的日历价差从每桶0.02美元的正价差变为每桶1.17美元的逆价差。

美国原油六个月日历价差目前处于2014年10月以来最高，显然说明交易员预期该输油管线关闭后，库欣附近的库存将明显趋紧。

近几个交易日，美国原油价格涨势较布兰特原油更为猛烈，令两者之间从今夏开始、在11月初达到峰值的巨大差价缩小。

美国1月原油期货目前每桶仅比布兰特原油低5美元，本月稍早为6.7美元。

而在现实面，Keystone漏油事故加快了中西部库存和价格修正。这波修正此前已经开始，交易商面对巨大的价差，将更多原油往海岸输运。

8月中旬至11月初这段期间，俄克拉荷马州库欣储油中心的库存稳步上升，即便美国其他地区库存下降，尤其是墨西哥湾沿岸。

美国能源资料协会(EIA)数据显示，8月18日至11月3日的11周中，库欣库存有10周上升，总共增加超过800万桶。

相形之下，美国其他地区在10周时间内有七周库存下降，总量达1,400万桶。

这与墨西哥湾主要炼油中心的对比甚至更为鲜明，同期这里的库存减少1,600万桶。

但自10月初以来，库欣的库存一直持稳，11月的前两周减少了逾300万桶。

甚至是在Keystone漏油事件发生前，美国原油期货就已从10月初的普遍正价差，在11月时转为接近零价差，以反映库欣供需及库存的变化。

当地供应过剩开始被消化，而这次的管道故障将令这一进程明显加快。

完全消除供应过剩需要时间，但从中西部至墨西哥湾沿岸的新管线将在2018年上半年开通，应该会促进这一进程。

随着物流瓶颈缓解，加上供应过剩被消除，美国原油与布兰特原油之间的贴水应当会在明年继续收窄。(完)