《KEMP专栏》油价下跌 基金经理人随之转趋保守

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦10月9日 - 根据对监管及交易所记录的分析，对冲基金对于原油及汽柴油等炼制品的看多情绪看来已过高峰。

在10月3日止当周，对冲基金及其他类型基金经理增添的原油及油品多仓不多，部分甚至增持空仓，为8月以来首见。

针对与布兰特及西德克萨斯中质油(WTI)有关的三大主要原油期货及期权合约，对冲基金合计将净多仓缩减100万桶至7.93亿桶。

图1：对冲基金合计将布兰特及WTI原油净多仓缩减100万桶至7.93亿桶 reut.rs/2zbBZgd

尽管缩减幅度不大，但投资经理过去四周一共增迟了2.12桶的净多仓，因此可能预示着转捩点。

图2：对冲基金合计缩减布兰特及WTI原油净多仓100万桶，此前四周增持2.12亿桶 reut.rs/2yClxbY

10月3日止当周，对冲基金将纽约商业期货交易所(NYMEX)的西德克萨斯中质油(WTI)空仓增加400万桶，这是自8月以来空仓首次增加。

基金经理们还将异常看多的美国汽油仓位减少600万桶至6,500万桶，这也是自8月以来首次大幅减少。

虽然基金继续扩大已经达到纪录最高的美国取暖油和欧洲柴油净多仓，分别增加22万桶和44万吨，但增加的速度明显放慢。

对冲基金持有的净多仓可能已经触顶，这种状况并不意外。

不论是对冲基金仓位的增加和结清，还是价格的上涨和下跌，在短期内都表现出强烈的周期性特点。

过去几周，投机交易商对原油尤其是精炼油的仓位布局似乎越来越倒向一侧。基金经理在6月时极度看跌，而到9月底时则超级看涨。

布兰特油价自9月25日以来一路下滑，因有担忧认为，油价涨得过高过快，有可能超出了与基本面相符的水准。

对冲基金仓位集中本身成了另一个下行风险源头，当投资组合经理试图将部分获利落袋为安时，则可能导致油价下降。

上周后半段，从油价继续下滑情况分析，基金经理可能继续削减原油及燃油净多仓。

鉴于目前汽油、取暖油和柴油净多仓均处于或接近纪录高位，原油仓位也显现强劲看涨态势，风险仍偏向下档。(完)