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《KEMP专栏》油市料将从供需再平衡转向供应吃紧
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#大宗商品专栏
2017年10月31日 / 上午9点43分 / 1 天前

《KEMP专栏》油市料将从供需再平衡转向供应吃紧

2 分钟阅读

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

资料图片：2008年8月，美国阿拉斯加Valdez的石油储罐。REUTERS/Lucas Jackson

撰稿 John Kemp;编译 许娜/张明钧/刘秀红

路透伦敦10月30日 - 油市目前正处在周期性升势当中，有关“供需重新平衡”的说法有可能在接下来的一年被“供应吃紧”所取代。

石油输出国组织(OPEC)及其盟友的减产协议1月生效，而在此很久以前，供需再平衡就已开始了。

OPEC并不讳言再平衡进程早于其减产协议的事实，官员们也多次指出该协议旨在“加快”一个业已开始的进程。

布兰特原油现货价格自2016年1月以来不断上涨，六个月日历价差亦自2015年1月以来持续扩大。(tmsnrt.rs/2gW7d6M)

根据所采用的不同转折点，再平衡进程已经持续了21个月(现货价格)、或32个月(价差)。

和任何恢复均衡的过程一样，刚开始很难察觉到市场的调整，这也是往往会错过了转折点的原因；但随着时间的推移，恢复均衡的速度会加快。

当前恢复均衡的起点，为全球原油消费加速增长，2015年上半年时这样的情形已经相当明显，因市场对油价下跌做出反应。

石油生产一直到2016年才开始减速，除了因为整个体系反应滞后之外，也是由于OPEC一直到2017年才开始执行限产。

但随着目前消费速度快于产出，市场正稳步削减2015/2016年间累积的超额库存。

之前两次恢复均衡期间，也就是1998/99年及2008/09年间油价暴跌过后，近月布兰特原油期货分别花了大约21个月及26个月的时间才达到首个重要高点。

在此同时，跨月价差分别花了21个月及34个月的时间才达到首个周期高点。

最近一次的油价跌势就某种程度而言更为深重，肯定会花上更多时间复原，但已经无法再说目前正处于复苏初期。

当前的再平衡进程已经相当成熟，未来6-9个月的某个时点会被更准确描述为收紧。

布兰特价差已经明确从正价差转为逆价差，而且稳稳进入历史区间的上半段，预示会出现供应不足且库存下降的市场状态。

布兰特油价曲线图：tmsnrt.rs/2yZwxj7

根据OPEC及非OPEC联合部长级监督委员会(JMMC)的预估，OPEC向其削减OECD石油库存至五年均值目标行进的路程已经过半。

自2017年初以来，过剩库存已减少1.8亿桶，不过仍较2012-2016年均值高出1.6亿桶。

实际而言，鉴于2012年以来石油需求的强劲增长，如果库存降至五年均值水平，可能已经是低到令人不安的程度。

在五年均值远未达成之前，现货价格及价差将上涨，将市场从产量限制/消费增长逐渐转向产量增长/消费受抑的状态。

这样说来，近月布兰特期货价格周五自2015年7月以来首次升破每桶60美元，以及日历价差收紧且持续创下2014年7月以来最高，这些情况和市场正在从再平衡转向趋紧是一致的。(完)

译文审校 张涛/徐文焰/李春喜

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