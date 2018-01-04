《KEMP专栏》OPEC聚焦库存 恐使油价有超升之虞

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

资料图片：2017年10月，法国马赛，Fos-Lavera石油设施附近停泊的一艘油轮。REUTERS/Jean-Paul Pelissier

撰稿 John Kemp 编译 张若琪/张荻/侯雪苹/龚芳/汪红英/陈宗琦

路透伦敦1月3日 - 石油输出国组织(OPEC)正固执地坚持计划，要将商业石油库存降至五年均值，以重新平衡油市。

但这么做恐使市场过度收紧，令油价剧烈上扬，进而鼓励了美国页岩油生产商较预期更迅速增产。

沙特石油部长已重申，库存仍过剩1.5亿桶左右仍然太高了，因此目前讨论撤出减产的策略或做出改变，仍为时过早。沙特油长是OPEC事实上的领导者。

“我们考虑的几乎唯一标准就是全球库存，当然，最透明和最值得信赖的就是经济合作暨发展组织(OECD)。”他在圣诞节前一次专访时说。

OPEC、国际能源署(IEA)和美国能源资料协会(EIA)对OECD商业原油和油品库存的数字均略有出入，但全都呈现类似的趋势。

OPEC估计，10月整体原油库存较五年均值高出约1.37亿桶，自5月以来下降了大约一半。

图表：OECD商业原油及油品库存 reut.rs/2Cm76XI

IEA认为10月底商业库存较此前的五年均值高出约1.11亿桶。

EIA数据显示，10月底库存较五年均值高出1.67亿桶，而2016年7月则高出3.8亿桶。

图表：OECD商业原油及油品库存与五年均值的差额 reut.rs/2CPBP0i

虽然各家机构的数据有差异，但反映出库存比五年均值高出的部分已经明显缩减。

过剩的库存主要集中在原油，而非汽油和取暖油等成品油。

部分成品油库存已经变得紧俏，特别是柴油和取暖油等中质馏分油。

**布兰特价差**

OPEC似乎决心将库存降至五年均值，或非常接近该水准，之后才会增加原油产量。

但这几乎肯定会让库存处在令人不安的低水平，使得指标布兰特原油价格远高于每桶70美元，从而令市场出现较大幅度的逆价差。

根据EIA，过去五年全球石油消费量增长逾600万桶/日。

在其它因素相同的情况下，石油行业希望2018年的库存水平远远超过2013年，以应对消费量增长。

未来六个月的布兰特原油期货价格已经在以约2美元/桶的逆价差交投，这与市场吃紧以及供应不足的情况吻合。

图表：布兰特原油期货价格曲线 reut.rs/2CO4h2D

六个月布兰特日历价差目前交投在历史区间的第78个百分位，较去年同期的第22个百分位上升。

该日历价差是衡量生产、消费和库存之间平衡关系的最可靠指标，受到许多实货交易员的关注。

逆价差通常与市场供给不足、库存偏低/下滑有关；而正价差则通常和供给过多、库存偏高/上升有关。

在过去25年间，布兰特市场在供给不足与供给过多之间游移，同时也在逆价差和正价差之间规律地循环。

油价持续摆脱2015/16年的正价差，于2017年末及2018年初来到逆价差，即强烈显示市场已由供给过度转而成为供给不足。

2018年所有月份的日历价差在过去六个月大幅收窄，表明交易商认为市场正进入持续性的供给不足时期。

**季节性波动**

IEA及OPEC等机构多半预测，油市在2018年上半将略呈供过于求的状态，下半年则将呈现供不应求的景况。

预期上半年原油库存将会上升，是OPEC及其盟国认为市场要到今年稍晚才会完成重新平衡，且同意维持产量不变的一大关键因素。

但库存通常会在前六个月出现季节性增加。很多炼厂都会在这段时间内进行主要的维修工作。

而晚些时候，美国的夏季驾车出行季以及北半球的冬季取暖季到来，往往会提振下半年的石油消费。

如果2018年上半年原油库存增速快于正常水准，这只会预示市场将走软。

**收紧过多**

历史表明，OPEC会将赌注押在过度收紧市场、从而推动价格过度上涨一方；而非押注市场收紧不够、因而推动价格回落一方。

在1997/98年和2008/09年这两轮油价下跌后，油价都超过了OPEC的正式和非正式目标，二者分别为每桶28和75美元。

近月布兰特期货合约在2000年底触及每桶近35美元，到2011年初站上125美元。

在这两个时期，六个月日历价差均触及约每桶4.50美元的逆价差，然后才开始走软。

OPEC尚未宣布2018年的油价目标，不过部分成员国的高阶官员已表示，希望看到布兰特原油下限在每桶60美元，意味着年均价要远高于这个水准。

过去，OPEC成员国倾向随着油价的涨势上修油价目标，形成棘轮效应(ratchet effects)。

历史正在重演，OPEC成员国官员们在声明中所暗示的非正式油价目标，从2017年初开始已大幅上升。

包括沙特在内的多数OPEC成员国，希望看到油价上涨提高收入，并缩小他们的预算与经常帐赤字。

沙特也需要油价上涨，来为其颇具雄心的社会经济转型计划融资，同时为计划中的国家石油公司的释股营造正面的氛围。

实际上，OPEC成员国若能接近将库存降至五年平均水平的目标，油价最后有可能上涨至远高于70美元，而这可能会受到多数OPEC成员国的欢迎。

不过如果油价越涨越高，尤其是布兰特原油接近70美元、美国原油在60美元以上的水准时，美国页岩油钻油活动与产量就更有可能随之加速，而这可能不利于降低库存目标。(完)