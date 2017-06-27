《KEMP专栏》对冲基金对OPEC的希望全灭 大幅削减多头仓位

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦6月26日 - 在意大利诗人但丁的神曲中，地狱之门上刻着这样的警示语：“入此门者，希望全灭。”

对冲基金和其他基金经理似乎进入了他们自己的地狱，放弃了对石油输出国组织(OPEC)将让油市恢复平衡的所有希望，大幅削减之前建立的原油期货和期权多仓。(tmsnrt.rs/2oWfoCO)

截至6月20日当周，对冲基金减持布兰特原油和美国西德克萨斯中质油(WTI)期货和期权三大合约的净多仓1.09亿桶。

过去三周，基金已总计削减1.61亿桶净多仓，净多仓规模降至仅3.89亿桶，为2016年8月9日以来最低。(tmsnrt.rs/2p44pTg)

基金公司目前多空仓之比仅为2:1，自2014年年中油价开始大跌后属于最为偏空的水平。(tmsnrt.rs/2rv9qbW)

极度看空情绪蔓延至精炼油品市场，对冲基金对美国取暖油的净空仓规模达到2,700万桶，美国汽油的净空仓规模也达到2,100万桶，接近纪录高位。

对冲基金行业原本十分笃定，OPEC与主要非OPEC产油国在2016年底宣布的减产举措，可以加速油市再平衡进程。

基金经理因此在截至2月中旬已建立起接近10亿桶的创纪录净多仓头寸，但从3月初开始就遭遇油价下挫的大逆转。

4月多头仓位第二次增加，同样遭遇了油价的大跌，让一些基金经理今年蒙受巨亏。

OPEC上月决定维持产出不变，而未加大减产规模，刺激油价第三次大跌，打击了剩下的多头和大胆的卖空者。

对冲基金已开始对布兰特和美国原油开始新一轮的卖空，为2015年以来第八轮卖空，加剧了油价的下行压力。

据监管机构和交易所数据，6月6日以来基金经理增加了7,700万桶美国原油空仓和5,900万桶布兰特原油空仓。

相比过去三年的卖空周期，对冲基金这轮空仓加码的步伐已加速且力度也更大。

基金经理2015-17年间美国原油空仓部位

tmsnrt.rs/2sLhKot

布兰特和WTI三大合约空仓目前是2016年8月以来最高，且接近2016年1月空头建仓的纪录水准，当时油价创下了本周期的最低。

不过整个油市极度悲观的情绪，正引发走势逆转以及油价未来上涨的风险(一如2016年1月的表现)。

布兰特和WTI空头高度聚集，一旦当基金经理试图锁定获利和回补手中部位，那么这或会引发价格上涨。

从基本面前景来看似乎也不给力，尽管油价下滑但美国活跃钻机数仍继续增加，不过从布仓数据看空头回补引发上涨的风险正在积聚。(完)