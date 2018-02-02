《KEMP专栏》美国原油产量接近47年高位 得益于页岩油生产繁荣

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦2月1日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的月度预估显示，美国11月原油产量超过1,000万桶/日。

原油产量创47年来最高水平，较1970年11月创下的纪录高位仅低6,000桶/日。

过去10年，原油产量较2007年低点约500万桶/日增长一倍，逆转了1970年代以来持续数十年的下滑趋势。

近期产量增加令一些观察人士感到困惑。尽管EIA已经预料到产量增加，但观察人士之前的预期为持平。

EIA称，截至11月的三个月，原油产量增加近85万桶/日。

最近的产量增长几乎全都来自下48州(不包括墨西哥湾联邦水域)。

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其中大部分来自于德州陆上页岩区块(自8月以来产量已增加50万桶/日)，以及北达科他州(产量增加逾10万桶)。

不包括墨西哥湾在内的下48州11月产量几乎达到790万桶/日，轻松超过2015年3月创下的近780万桶/日的前一高位。

美国页岩油的价格和产量已从分别始于2014年和2015年的跌势中全面反弹。

尽管活跃钻机数量不到油价下跌前峰值的一半，但原油产量已超过之前的峰值。

产油商已撤离边缘地区，转去产量最大的页岩油“核心”地区，例如德克萨斯西部和新墨西哥东部的二叠纪盆地。

较小且较老的钻机已被闲置或被更大且更强效的新设备取代。后者能更快地钻透岩层，而且能钻得更深。

钻机越来越能够从同一个地点钻探多个油井(避免了搬动和安装导致的停工)，单个油井的水平截面也比以前长了许多(这样每个油井可以触及更多岩层)。

其结果是用少得多的钻机和钻探人力就可开采出更多的油。

**油价、钻机数和产量之间联动的时滞**

经验表明，活跃钻机数量通常追随指标西德克萨斯中质油(WTI)价格的变动，中间有大约四个月的时滞。

产量又倾向于跟随钻机数量的变化，中间最多滞后六个月，因为要考虑到油井开采完成并接入集油系统的时间。

因此，从油价发生变化到产量作出相应调整，可能需要六至12个月，特别是万一出现报告滞后的情况。

WTI价格自2016年2月以来一直处在上升趋势。活跃钻机数量自2016年6月开始增加。美国本土48州的产量自2016年12月以来不断上升。

这条时间线与之前一轮油价、钻井和生产的变化周期模式相一致。

理解油价、钻井和生产这套系统内存在时间滞后，是合理分析这些数据的关键。

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自2017年8月以来，活跃钻机数量始终持平或下滑，这正是部分分析师预测产量也将持稳的原因所在。

但是2016年下半年，以及特别是2017年上半年的钻探热潮，导致大量油井被钻探但尚未完工。

随着更多这类油井大工告成，并开始产油，原油产量即告暴增，即便钻机数量始终持平。

2017年稍早钻探且新近完工的油井，在2018年第一季将持续拉高原油产量。

最近几个月来，美国原油价格一路攀高，而活跃钻机数量也开始再度回升，这在2018年下半年可望进一步拉抬产量。

油价愈涨，页岩油钻探业者最终的反应就会愈大，这正是OPEC及其盟友为何需要在情势变得不利以前，开始规划退出减产策略的原因所在。(完)