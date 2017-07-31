（更正）《KEMP专栏》随着炼厂抢购原油 实货市场供应开始收紧

（更正：倒数第二段译文有误，改为“6月上半月”，非“6月上半年”；本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点）

撰稿 John Kemp

路透伦敦7月28日 - 随着美国炼油厂原油消费量创纪录高位，加之中东国家石油出口放缓，原油实货市场终于显露出供应收紧迹象。

上周美国炼厂原油日均加工量近1,730万桶，较上年同期增加62万桶。(tmsnrt.rs/2eZGFQM)

美国汽车的燃料消费仍基本持平，但拉美客户对美国炼厂的汽油和柴油需求增强，因拉美炼厂问题影响了当地供应。

其他大多数地区炼厂的原油消费量仍很高，表明燃料需求正在强劲增长，尤其是新兴经济体。

石油输出国组织(OPEC)出口一直在增加，因不受减产协议约束的利比亚和尼日利亚产量增长，而且部分产油国的减产协议执行度不高。

但沙特近几周限制出口，并称8月出口量将在每日660万桶以下，上年同期为每日730万桶，而且这是2010年以来8月的最低出口量。

沙特和伊拉克都要减少夏季的出口量，因其电厂要使用更多原油来满足国内空调使用需求。

因此沙特出口放缓可能在一定程度上是季节性因素所致，但该国官员急于将此定义为一项刻意而为的政策，目的在于加速降低全球石油库存水平。沙特的消息人士曾表示，8月对美国、欧洲和亚洲的出口都将大幅削减。

沙特出口下降的预期造成炼厂纷纷寻找替代原油供应，导致实货市场上所有品级的原油都供应紧张。

中质和重质油需求自年初以来就一直强劲，令轻质与重质油之间的价差收窄。(here)

但炼厂在第二季和第三季的原油加工量处于高位，轻质原油需求也因而旺盛，尽管来自北美和非洲的供应已有所增加。

一个结果就是美国的商业原油库存要比往年这时候下降更快，现在已低于上年同期水准。(tmsnrt.rs/2hfr28n)

供应趋紧的情况，已通过布兰特原油2017年剩余时段及2018年日历价差的大幅改善反映出来。

布兰特原油2017年9月和10月价差周四已收紧至正价差每桶仅0.03美元，6月中旬时曾为每桶0.32美元。(tmsnrt.rs/2eZpzT9)

其他跨月价差也大幅收紧。正价差的收窄表明，交易商目前预计其涵盖的时间跨度内库存水平会更低。(tmsnrt.rs/2heXBU6)

实货原油市场目前看起来似乎要比6月上半月大幅收紧，而恰巧此时对冲基金多仓再度上升而且现货油价温和上涨。

关键问题在于，这种改善有多少是季节性的，多少是在夏季结束之后仍能存续的。(完)