《MCGEEVER专栏》拨开西方薪资和生产率乌云 可见全球经济蒸蒸日上

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

资料图片：2015年11月，美国纽约，夕阳下曼哈顿时代华纳中心双子塔。REUTERS/Rickey Rogers

撰稿 Jamie McGeever

路透伦敦12月6日 - 多数西方国家薪资增长停滞，不平等现象越来越广泛，而且生产率长期低迷。但在这些乌云之下，却藏着今年最引人瞩目同时也最容易被人遗忘的事实之一，那就是全球经济在蒸蒸日上。

今年生产的全球所有商品和服务的价值将达80万亿(兆)美元左右，到明年预计将增长约3.5%，甚至有可能自2011年以来首次触及4%。

实际上，在金融危机之前，全球国内生产总值(GDP)年增长率在4%或更高水准相当常见。据国际货币基金组织(IMF)的数据，截至2007年的11年间，有七年触及这一水准，其中有三年更是站上了5%。

IMF的全球GDP数据图表：tmsnrt.rs/2jlnNL9

明年若增长4%，将意味着全球GDP要新增近3万亿美元，相当于全球第五大经济体--英国一年的产出。

也就是要在已经产生的近80万亿美元财富基础之上，需要通过消费者去支出、投资者去购买金融市场资产，以及企业去扩张、投资和聘雇，再增加近3万亿美元。

这是一笔巨大财富，远远超过全球主要央行正在逐渐缩小的货币刺激规模。决策官员愈来愈有信心全球经济增长已经变得可以自我持续，也因此慢慢退出货币刺激舞台。

“全球经济自2016年年中展开一波迷你荣景，现在正在持续之中，”美国银行美林的经济学家指出。他们预计明年全球经济成长率有3.8%的“坚稳”表现，高于今年的3.7%，多数主要经济体的成长率将持平或高于潜在水准。

巴克莱经济学家看法更乐观，预测这波“自我强化经济周期”将使明年全球经济成长率达到4.0%。

这是好消息，对吧？

图表：巴克莱全球GDP成长率展望： reut.rs/2jmtbhl

**现实vs认知**

问题在于，对愈来愈多人而言，这感觉不像是好消息，甚至在经济成长强劲及失业率低的国家也不例外。

正如美国、英国、德国等许多地方的创纪录就业人数所显示的，许多人都有工作，但他们并不觉得富有、有信心、或是有安全感。薪资停滞不前。

美国失业率目前为4.1%，从2009年的危机期间高位10%大幅下滑。但这段时间的平均薪资年增幅为2.2%，从未高于3%，而金融危机之前平均远高于3%。

欧元区薪资增幅为上述涨幅的将近一半，目前1.4%的幅度几乎是历史低点。该地区在危机爆发前一年的平均薪资增幅为2.3%，之后仅为1.7%，尽管失业率已较2013年高点大幅下降。

受薪资增长低迷以及2016年英国退欧公投后通胀飙升拖累，英国劳动者目前这轮生活水平下降时期的持续时间为二战以来最长。

为了修复千疮百孔的公共财政，西方政府在2008年后实施大幅紧缩和削减支出举措。到现在仍能感受到这些举措产生的影响。

处于收入和财富底层的人受打击尤为沉重。他们或许有工作，但很多都是兼职、短期或零时工合同。工作穷人(working poor)的贫困线在上升。

很多衡量指标显示贫富差距在拉大，与此不无关系。据瑞士信贷的年度报告显示，近年来贫富差距有“扩大的趋势”，部分是受金融资产比重上升的影响。

全球最富有的1%人群现占有全球一半的财富，而在2008年占有比例为43%。没有迹象显示这种趋势在消退。即便在财富创造力最强的发展中经济体也是如此。

根据美银美林，新兴市场经济体明年经济料扩张5%，创造数以百万计的就业机会，提升数十亿人口的支出能力。全球最贫穷国家正在提高富裕程度。

根据瑞士信贷，未来五年，全球约2.3亿人将晋升为“中产阶级”，光是中国就占了这其中的四成。

不过，许多人还是没有这样的感觉。

过去一年，中国的发薪日贷款(payday loans)迅速增长，提供这种贷款的公司也有激增之势，特别是透过互联网。部分原因是以往的政府规定较为宽松，目前当局正在力图解决这一问题。

中国政府正在控制信贷、压缩贷款等举措，降低企业与金融风险。 能否在不过多损害明年经济增长的情况下落实这些改革，中国政府的能力将经受考验。

美银美林分析师预估明年整体新兴市场的经济成长率在5%，但同时也指出，包括墨西哥、南非、土耳其、沙特(沙乌地)阿拉伯与印度在内，许多新兴市场国家明年的经济增幅将低于潜在水平。

图表： 2018年全球经济增长预估一览： reut.rs/2jmSaRo (完)