《MCGEEVER专栏》英国央行激发对冲基金看空英镑押注的最大逆转

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jamie McGeever

路透伦敦9月25日 - 英国央行给了对冲基金一记重拳。

英国央行官员的警告来得如此突然而残酷——可能很快就会升息。这使对冲基金看空英镑的押注出现最大幅度的逆转。

在截至9月19日(周二)的一周，对冲基金在芝加哥期货市场的英镑空头合约骤减35,924口，降至仅仅10,161口，为近两年来最小的英镑空仓规模。

这是历史上最大规模有利于英镑的较前周头寸变化，也是商品期货交易委员会(CFTC) 1995年开始追踪外汇期货市场基金和其他投机押注情况以来，第四大每周变化规模(双向变化)。

对于宏观对冲基金而言，又是流年不利的一年。此类基金对利率和汇率走向进行押注。根据Eurekahedge的宏观对冲基金指数，相关指数在1-8月仅上升2.7%。

英国央行在9月14日表示，如果经济继续成长，物价压力也继续攀升，那么则可能在未来数月升息。这是迄今为止，英国央行10年来的首次升息行动日益迫近的最明晰信号。

英镑贸易加权指数录得了2009年以来的最大周度涨幅，同时也是40年来的第四大涨幅。此外，随着市场调整以适应利率可能上升的情况，英国短期公债收益率也录得了两年半来的最大周度升幅。

一些大型银行上修了他们对英镑汇率的预估，英镑兑欧元稳步跌向平价的态势已经也逆转，货币市场目前认为英国央行今年升息的可能性更大。

对冲基金的布仓却与上述情景不一致。自苏格兰在近三年前进行独立公投以来，对冲基金一直未间断地持有英镑空仓，其实就是押注英镑会下跌。

那波押注的规模不一，去年6月英国退欧公投后规模明显升高，今年3月时达到了107,844口合约的纪录。商品期货交易委员会(CFTC)的下一批数据可能显示，对冲基金现在对英镑作净多仓押注。

但那并不意味着英镑的涨势会持续。如果是那样的话，市场上自2015年11月以来建立的最为中性的仓位，已为投机交易群体重建空仓扫清了道路。

英镑在短期内已大幅上涨，因此极易遭遇获利了结。尤其是季末很快临近，而且又有一波有关英镑的负面消息。

英国政府与欧盟之间的英退谈判、以及英国的经济前景，在最好的情况下也仍面临重重挑战。而这都是上周穆迪下调英国主权债评级的原因。

对冲基金英镑仓位-周线变化：reut.rs/2jYHE5J

对冲基金英镑持仓情况： reut.rs/2y3BuYb

(完)