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《MCGEEVER专栏》英国央行升息英镑却大跌 何苦来哉？
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2017年11月3日 / 早上7点47分 / 1 天前

《MCGEEVER专栏》英国央行升息英镑却大跌 何苦来哉？

2 分钟阅读

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

2017年6月22日，英镑和美元纸币。REUTERS/Thomas White

撰稿 Jamie McGeever

路透伦敦11月2日 - 如果英国央行逾10年来的首次升息，部分目的是想要拉抬英镑及应对英国高于目标的通胀率，那么已经事与愿违了。

英国是欧盟经济成长最缓慢的国家，金融市场怀疑升息是否明智，周四英镑大跌，表明英国央行一反去年公投退欧后的紧急降息转为升息，更大程度上是象征性的举措，而非真的试图去抑制信贷增长。

英镑对2007年7月以来首次升息的回应是，贸易加权指数的跌幅创下近五个月来最大。

如今英镑兑美元稳居在9月14日汇价水准的下方，当日英国央行曾给出迄今为止最明确的讯息，即其计划提高借贷成本。

英国债券和利率市场走势反映出，交易员怀疑未来几年利率能否进一步上升很多。两年期公债收益率下跌10个基点至0.40%，低于6个月期公债收益率0.46%，表明短期公债收益率出现倒挂。

英国央行升息后英镑/美元走势图：tmsnrt.rs/2zaMXWc

英镑贸易加权指数每日百分比变动图：tmsnrt.rs/2z9yzxt

英国央行周四决定将利率从纪录低点0.25%上调至退欧公投前水平0.5%。该央行在决议声明中称，未来加息预计是“逐渐且幅度有限的”。

该央行在同日发布的通胀报告暗示，合理的预期是，未来三年只会再升息两次，每次升息幅度为25个基点。

因此，英镑对这次最终的“鸽派”升息作出了迅速且果断的反应。

**回顾过去**

值得回头看一下夏末，当时英国的经济及金融环境导致英国央行在9月14日意外暗示可能很快升息。

2016年6月英国退欧公投后，英镑下挫15%，甚至逼近历史低点；通胀开始升高；实质薪资再度下滑；值此多事之秋，面临退欧相关的不确定性，经济也明显放缓--英国第二季经济增速在欧盟28个国家中敬陪末座。

英镑走贬所致的高通胀与实质薪资下降，将对消费者支出的稳定性构成威胁，而消费者支出是英国经济的根基。

因此，这样就能明白英国央行可能起心动念，为英镑跌势止血至少付诸一试的个中原因了。

这种做法在一段时间内发挥了作用。英镑收复了失地，9月底时英镑贸易加权指数还触及四个月高位。

但只是让利率回升到退欧公投前的七年间的水准，而且暗示2020年之前仅升息两次，或许不足以让英镑维持已开始消退的上涨动能。

市场已完全消化的预期是，第一次升息要到明年11/12月才会进行，第二次要到2020年。所以，这意味着在英国按计划于2019年3月退出欧盟之前，利率将仅调升一次。而从现在到那时，可能会发生很多情况，而几乎没有哪种情况是卡尼能够掌控的。

“英退谈判将在很大程度上决定英国经济和英镑的命运，而接下来12个月中他几乎没有什么掌控的空间，”贝莱德的Ben Edwards说道。

如果英镑的确开始下跌，通胀将维持在高位，实质收入将继续缩水，那么卡尼及其同僚将会发现他们只是白忙活一场。(完)

编译 戴素萍/侯雪苹/陈宗琦/王琛；审校 张明钧/汪红英/王兴亚

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