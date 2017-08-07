《MCGEEVER专栏》升息？ 从通胀来看央行应维持宽松政策

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jamie McGeever

路透伦敦8月7日 - 全球信贷危机过去近10年后，讨论升息和货币政策“正常化”的声音不绝于耳，而央行应维持宽松政策的观点也在悄然滋长。

在新兴市场，实质--或经通胀调整后的--利率处于三年最高水平，相对发达市场利率来说也是自危机以来最高水平。发达经济体的薪资增速依然持续地、有些莫名其妙地疲弱。

坦率地说，通胀率很低，并且也没有什么上升的迹象。如果有什么的话，通胀压力也表明偏向下档。

根据花旗分析师，今年迄今全球按同比计算的通胀率为2.5%。这比去年的2.3%高一点，但却低于2013年的2.6%和2012年的2.8%。

更为关键的是，今年将是全球通胀率连续第六年低于预期。花旗之前预计2017年通胀率为2.8%。

这令决策者感到头疼。决策者们正热衷于开始退出金融危机以来采取的刺激措施，但又提防不要在物价压力依然低迷之际采取行动。

央行有强有力的理由来支持升息并缩减资产负债表。全球增长目前正处于六年来最强，很多市场似乎都出现了资产泡沫，而且全球债务也处于纪录高位。

但无论正确与否，央行传统的政策目标是将通胀率维持在预先设定的目标(通胀为2%)的附近。从这一标准来衡量，发达市场央行大多未能完成其使命。

“这仍是个未解之谜。美联储没有真正知道原因，”纽约大学教授Lawrence White本周向CNBC表示，指的薪资没有增长，这在一定程度上造成美国通胀率连续62个月低于美联储2%的目标。

这背后有几个可能的原因，包括集体议价能力及工会势力下滑，以及工人担心失去工作而不敢要求更高薪资。2008年过后，原本高技能和高薪的工作可能被低技能与低薪的工作取代，劳动力市场供过于求的状况可能比主要数据显示的程度还严重。

在数码时代中，工作机会转向短期合约及临时工的趋势、也就是所谓的零工经济，也在压抑着薪资增长。

菲利普斯曲线理论指出，失业减少、就业增加将带动薪资及通胀走高；但这一理论在危机发生后的工业化世界中已然失效。而投资者必须应对这种新的现实状况。

绕了这么一大圈，都是要解释为何今年公债收益率难以大涨、收益率曲线为何趋于平缓、以及为何投资者根本不相信货币政策会大幅收紧。

**展期风险**

自2015年12月以来，美联储已经四度升息，且可能再度调高利率，不过其升息的积极程度远不及最初的计划。美联储也打算在今年稍晚开始缩减4.24万亿(兆)美元的债券投资组合，但这也将是一个循序渐进的过程。

日本央行近期将预期达成2%通胀目标的时点延后，这是2013年以来的第六度延后；而欧洲央行缩减庞大资产负债表的进程预计更是缓慢。

创纪录的债务水平、特别是新兴市场债台高筑说明不应放宽货币政策，各央行实际上反而应该升息。降息可能引发资金退出新兴经济体的疑虑。

但在经济增长结构性下滑、全球储蓄过度、风险愈见分散的整体环境中，投资者面临避险标的与高收益资产缺乏的情况。Oxford Economics表示，新兴市场债券能符合这两个标准。

如同法国兴业银行Kenneth Broux所写，目前新兴市场占全球GDP的比重已近50%。欧元区与美国恐怕难逃通胀趋缓之势。

国际金融协会(IIF)最新的全球债务数字显示出，升息对新兴市场可能构成的风险程度。

今年全球债务升至217万亿(兆)美元的纪录高点，即使发达市场的借款放缓。新兴市场借款增加3万亿美元至56万亿，到了明年底，还会有1.9万亿新兴市场债券与银团贷款到期。

“还旧债发新债的可能性相当高，”IIF表示。

实质利率图： tmsnrt.rs/2hBwKBE

IIF全球债务概况： tmsnrt.rs/2hBOpt2

花旗对全球通胀率未达标预估图： tmsnrt.rs/2fldoQG

金融危机后的全球通胀概况： tmsnrt.rs/2hBsHFG

(完)