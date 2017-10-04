《MCGEEVER专栏》美元大涨一波 融资乱流四起

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jamie McGeever

路透伦敦10月3日 - 美元甫创下今年以来最大周线涨幅，金融市场一些讳莫如深的领域正感受到其带来的压力。

衡量无汇率风险下企业与金融机构欧元兑换美元成本的欧元交叉货币基差(cross currency basis)正反映市场波动，目前处于1月以来最阔水准。

这意味着美元融资市场突然出现动荡，部分非美系的银行及企业在取得美元方面遭遇困难，至少短期而言是如此。

市场传言指出，近期来自新兴市场的欧元计价借款增加，而根据国际清算银行数据，新兴市场当地银行以外的美元债务接近11万亿美元。

美元和美国债券收益率上涨，推升美元计价债券的偿债成本，因而刺激了以欧元借债的需求。然后这些欧元再被换成美元，这使得交叉货币基差扩大。

美元融资压力升高之际，美联储主席叶伦的讲话令市场预期，美国利率将在今年底前再度上调，这带动美元和美国债券收益率大涨。联邦基金利率期货目前走势暗示，12月升息的机率接近80%。

美国两年和10年期公债收益率9月分别涨15和20个基点，创下今年最大单月涨幅。上周美元升1%，为今年以来表现最好的一周。

过去几年欧元/美元交叉货币基差也曾急剧走阔：2015年11月(危机后美国首次升息之前)；2016年中期(美元两年的涨势触及顶点)；2016年9月(市场担心德意志银行体质)；以及去年12月(美联储升息及年底需求)。

季节性因素也起到了一定作用。融资压力通常在季末或年底浮现，因银行在这些时候会想获得美元供应用来粉饰账面。

所有这些因素推动三个月欧元交叉货币基差升至47个基点，创1月以来最高水准。三个月欧元交叉货币基差上周跳升10个基点，为今年以来的最大单周涨幅，也是自2011年底欧元危机最严重时期以来的最大周线涨幅之一。

当时，三个月欧元交叉货币基差的升幅更明显，升至逾150个基点，反映出在欧元的生死存亡面临威胁之际的极大系统性风险。同样，在2008年全球金融系统濒临崩溃之际，三个月欧元交叉货币基差跳升至逾300个基点。

在良好的市场环境下，交叉货币基差应该显示，一种货币兑另一种货币基本没有溢价。但在过去几年，却时不时地出现美元溢价扩大的情况。

这是因为银行业者必须要解决财务报表上资产与负债间汇率失调的问题、投资人对冲、企业发行公司债的模式、以及主要央行间政策立场差异等原因所造成。

欧洲央行在实施负利率及积极量化宽松之际，美联储则是开始缓慢收紧政策，如此一来美国企业发行欧元债券、并通过交叉货币基差市场换回美元的吸引力更大。

然而随着基差扩大，就像现在的情形一样，最终欧洲企业会发现绕过交叉货币基差市场、直接发行美元债券更具有吸引力。最终，整个体系应该会自我修正，不过修正水准很难精确判定。

尽管欧元基差目前处于1月以来最阔，但过去两年的基差还要更大，去年12月达到80个基点，因此可能还有进一步走阔的空间。

欧元/美元三个月交叉货币基差 reut.rs/2yXlkN9

美元/日圆三个月交叉货币基差 reut.rs/2yohMqu

英镑/美元三个月交叉货币基差 reut.rs/2yWegAG

非欧元区企业的欧元债券发行 reut.rs/2yWHIGI

欧元区企业的美元债券发行 reut.rs/2yn2tOK(完)