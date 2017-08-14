《McGeever专栏》若美元走软 全球贸易前景也不见得会很黯淡

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jamie McGeever

路透伦敦8月11日 - 美国政府对保护主义和自由贸易的措辞变得强硬，对全球贸易构成越来越大的风险，从目前情况来看是如此，但也有充分理由相信，全球贸易的增长势头将在明年加速。

决定事情发展的关键将是美元走势。

据智库Oxford Economics称，美元疲软通常伴随全球贸易的增长，而与美元走强如影相随的，则是全球贸易动能减弱。

全球贸易大部分以美元计价，即便是那些不以美元为主要货币的国家。一家公司或一个国家如果要为贸易进行融资，美元走软当然更具吸引力。

美元走软也会放宽全球融资环境，刺激跨境资本流动需求，并使跨境资本更加容易获得。这与新兴市场关系最为密切，因为新兴市场的贸易活动和美元融资增长最为强劲。

美元近几年的走势如坐过山车。美元指数在2014年中期至去年底期间累计上涨30%，因美国经济的表现好于其他国家，且金融市场为美国升息做好准备。

美元今年以来下跌9%，因投资人已经下修许多预期，包括美国联邦储备委员会(FED/美联储)收紧政策程度，以及总统特朗普在基础建设支出、放松银行业监管和税改等方面的进展。

Oxford Economics自2001年以来就提出美元和全球贸易反向连动的说法。其连动关系相当密切。尽管全球贸易面临威胁，但目前正以2010年以来最快速度增长。

“美元进一步贬值将有助于延续贸易动能，”Oxford Economics的Marion Amiot表示。

美元可能持续下跌：美联储看来接近结束紧缩周期，其他央行可能很快就会缩小美元的利差优势，同时美国经济成长不再全速前进。

另一方面，从一些指标来看，关于美元走弱的押注已经创下多年来新高，同时美国和朝鲜之间的对峙情形，可能提高美元在全球风暴下作为最安全及流动性最佳资产的投资魅力。

**乐观的理由**

和美元相似的是，全球贸易也正处于一个转捩点。中国、德国和英国的最新贸易数据显示，6月和7月的经济活动较分析师的预期疲软得多。

贸易占全球经济产出总量的比重在2012-2016年这五年间连续下降，从25%下降至21%，部分回吐了1991-2008年从14%至25%的增幅，引起有关全球化已经触顶的说法，尤其是在很多国家的经济民族主义和保护主义抬头的情况下。

去年11月，德意志银行的分析师表示，二战以来的全球化趋势正在发生转变，一股新的“大潮”正在到来：“全球化触顶，可能开始逆转”。

他们还提到，2016年签署的新自由贸易协议数量为30年以来最少，是全球贸易触顶的另一证据。

国际局势也不容乐观。德国外交部长兼副总理加布利尔(Sigmar Gabriel)上月表示，美国可能对欧洲展开贸易战，让人“极为担忧”，同时美国和中国的关系紧张升级。

在美国总统特朗普准备针对中国的知识产权与贸易做法发起调查之际，参议院两党议员本月罕见同调，敦促他对抗中国。此外，美国、加拿大和墨西哥下周开始重新谈判北美自由贸易协定。

但是也有理由感到乐观。

近几年贸易占全球GDP的比重下降，最主要的原因可能是价格下降，而不是数量减少。全球消费者物价通胀率去年为2.7%，几乎为2012年的一半。

全球贸易总量正在上升。根据美银美林分析师，今年前四个月全球贸易总量较上年同期增长8%左右。

他们还指出，新兴市场的增长对贸易有利。过去25年，新兴市场国家贸易商品的生产和消费占比呈爆炸式增长。去年这些国家在全球产出方面的占比达到40%，比1991年的20%扩大了一倍左右，未来几年还将继续上升。

而根据WorldFirst，在即将退欧的英国，今年第二季度中小型企业跨境外汇交易月均成交额较上年同期增长16%。

尽管明天可能阴云笼罩，但今天企业的日子似乎还过得去。

全球贸易vs美元图表：tmsnrt.rs/2hXq8O8 (完)