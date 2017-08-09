《MCGEEVER专栏》10年后回首 欧洲央行当时应对危机的大胆做法显得怪异

资料图片：2011年10月，以汇率走势图为背景拍摄的欧元纸币和计算器。

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jamie McGeever

路透伦敦8月9日 - 10年前的今天，欧洲央行(ECB)向银行体系倾注了950亿欧元以防止其瘫痪，这标志着全球信贷危机的开始。

那时，这是历来最大规模的金融市场注资行动，而且可能是迄今为止单独一家央行采取的最为惊人的行动。这也是一家主要监管机构应对正在展开的信贷危机迈出的第一步。

这是一次果断的大胆行动，凸显欧洲央行机敏、灵活且具有前瞻性。不过，这仍然属于传统手段，而且也没有紧接着及时采取其他措施。

虽然欧洲央行当时被视为预防危机的先锋，但很快就落在了其他央行的后面，特别是美国联邦储备委员会(美联储/FED)和英国央行，他们采取了激进得多的非常规政策。

诚如Rafiki Capital Management的Steven Englander指出，欧洲央行当时的总裁特里谢，履行了央行在银行体系陷困时做为最后一道保障的传统放款者的角色，提供流动性缓解金融紧张形势。

紧张状况在2007年8月9日突发，法国巴黎银行(BNPP.PA)旗下三支抵押贷款相关基金停止投资人赎回。这是金融体系功能失常的最明显证据，各界普遍认为是为全球危机的开端。

欧洲央行当时挹注了高达950亿欧元天文数字的资金，许多观察家相信注资将使银行间拆款市场流贯大量资金，去除全球货币市场的障碍，而全球经济和金融体系正有赖资金充裕的货币市场。

然而在整整10年前似乎是个有先见、直觉的行动，在其后几年的动荡中，却变得拼凑不调和且较为迟疑的反应。

就在雷曼兄弟2008年倒闭前的几个月，欧洲央行却过早升息，这是政策混乱的最明显体现。此外，在2010年和2011年欧债危机萌芽时，欧洲央行也未能抑制住局势的蔓延，至少在2012年中欧洲央行总裁德拉吉大举介入干预之前如此。

这未能阻止1930年代以来最严重金融危机的发生和数十年来的首次全球经济萎缩，也未能挡住随之而来的欧元区危机的侵袭。欧元区危机险些导致整个单一货币计划灰飞烟灭。

事实证明，这些资金与全球央行和政府最终被迫提供并且仍在提供的数以万亿计欧元、美元、英镑、日圆和人民币流动性及担保相比，只不过是沧海一粟。

**特里谢和德拉吉**

据一名前央行官员说，2007年8月大家还不太明白初露端倪的货币市场和银行业问题将会对全球经济产生多大影响。“当时有人担心，政策制定者不应对金融市场形势反应过度。”

但这950亿欧元毕竟还是争取到一些时间。要再过七个月，美国投行贝尔斯登才会垮台；要再过一年多，才会有雷曼兄弟破产引发全球金融系统和经济崩溃。

某种程度而言，当时是特里谢执掌欧洲央行最顺利的时期。之后他就因2008年和2011年升息且不实施量化宽松而饱受批评。

银行是欧元区经济的命脉，其作用比在美国和英国更加重要；在这两个国家，资本市场在举债方面发挥更大的作用。因此，挹注950亿欧元廉价资金以缓解银行间拆借紧张状况，不论是否有过先例，在当时都是自然之举。

随后，特里谢领导下的欧洲央行尝试了一系列的非常规政策以稳定市场，但与美联储不同，欧洲央行没有大规模地购买主权债券，因那样做的话会被视为救助欧元区成员国政府。

说句公道话，特里谢要说服其同僚支持量化宽松，面临大得多的困难。德国央行总裁韦伯和副总裁史塔克均强烈反对量化宽松，在其欧洲央行管委会任期届满前双双于2011年辞职。

欧洲央行在德拉吉治下--基本上是在欧元危机可能使整个单一货币大厦轰然倒塌之后，实施了负利率政策，并买进了逾2万亿(兆)欧元的政府公债和企业债券。

他在五年前的7月发表讲话时，誓言欧洲央行将“不惜一切代价拯救欧元”，更显示出与特里谢不同的风格。据前美国财政部长盖特纳，现在已成为名言的这句话当时“完全是即兴演出”。

带领欧洲央行回到与危机前相仿的政策，这是非常棘手的任务，看来要落在德拉吉的继任者肩上。除非，从现在到那时又发生一场危机。

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特里谢的最后一次记者会视频：reut.rs/2uliiDQ (完)