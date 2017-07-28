《MCGEEVER专栏》欧元兑美元大涨 全球市场将畅行无阻

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Mcgeever

路透伦敦7月26日 - 欧元正在步步走高，而仅这一次，欧洲央行似乎是甘愿袖手旁观，坐视欧元升值。

虽说欧元上涨对欧洲出口商不利，并且会助长欧洲本已强大的反通胀力量，但全球投资者有充分理由欢迎强势欧元。

汇率上涨实际上起到货币紧缩的作用，这或将迫使欧洲央行进一步推迟缩减购债的计划，从而使指标借款成本守在低位、使股权风险溢价保持在较高水平，并使全球金融环境相对来说更为宽松。

而同时出现的美元跌势则给美国经济带来新的生机--就在它眼看可能快不行了的时候--并给强弩之末的全球高风险资产牛市注入新的活力。这一点同样重要。

对于金融市场，特别是使用美元的新兴市场来说，它们最喜欢的莫过于弱势美元和较低的美债收益率，因为在美国、欧洲和日本以外的国家，大量借款都是以美元计价的。

欧元兑美元今年迄今上涨了11.5%，料将录得2003年以来最大年线涨幅。欧元贸易加权汇率年内迄今上涨4.6%，如果从现在到12月涨幅再提高1个百分点，则也将录得2003年以来最大年线涨幅。

这种削弱出口的升值速度，肯定会在欧元区各国以及欧洲央行敲响警钟。欧元区通胀率目前为1.3%，已经远低于欧洲央行设定的“低于但接近”2%的目标，欧元大涨只会让该目标更加遥不可及。

法国巴黎银行的分析师认为，欧元每升值10%，则随后12个月欧元区通胀率就会下降0.45个百分点。

欧洲央行总裁德拉吉7月20日表示，(欧元)汇率已经引起欧洲央行决策者的“一些关注”。当时欧元报1.15美元左右。自那以后欧元又升值近0.03，创两年半高点。

矛盾的是，欧洲央行“缩减”资产购买的话题令欧元区借款成本受到压抑。欧元升值鼓励投资者借入低收益率的资产，购买南欧国家债券等高收益资产。

欧洲央行决策者认为10月是决定是否缩减刺激规模的最可能的时间，不过任何缩减举措都将是渐进的。欧洲央行管委诺沃特尼周三称，可能从明年年初开始减缓资产购买，但不会完全停止购买。

不过欧元汇率高企造成的通胀率下行压力，有可能会淹没缩减刺激的讨论，并且反而让欧洲央行积极加大资产购买。

尽管欧元区经济增长创2011年来最强，不过花旗集团策略师预期欧洲央行9月将宣布再把QE计划扩大1,500亿欧元。

但不管怎样，欧元区经济和全球市场享用欧洲央行充沛流动性的时间势必还能持续一阵子。

**美元取代波动率指数**

在此同时，美国联邦储备委员会(美联储/FED)超级缓慢的加息周期以及慎之又慎的缩表计划已经伤及美元今年表现。这正合全球市场心意。

美元贸易加权指数今年以来已累计下滑8.5%，恐创下2003年来最大年度降幅。而且尽管过去18个月来美联储四度加息，但10年期美债收益率今年以来其实是下跌的。

这对新兴市场来说是好消息。根据国际清算银行(BIS)，美国以外非金融客户的美元信贷为10.5万亿(兆)美元，其中在新兴市场的有3.6万亿美元。

MSCI明晟全球市场指数和美国股市本周触及新高，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跳涨至近10年来的最高位。

国际清算银行经济顾问兼研究主管申铉松认为，美元已取代衡量华尔街隐含波动率的VIX指数，成为衡量全球投资者风险胃纳和金融市场杠杆的最佳指标。

“美元走强时，风险胃纳偏弱，”申铉松去年11月在一次演说中称。“鉴于美元成了衡量全球杠杆偏好的指标，那么强势美元下可能没有赢家。”

Shin当时发表此番言论时，正值美元长达18个月、上涨30%的反弹行情结束之际。如果当时的上涨行情没有产生赢家，那么如今的疲势似乎会产生大量的赢家。(完)