《MCGEEVER专栏》对冲基金大举押注欧元升值 寄望扭转回报平淡局面

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

资料图片：2016年8月，面值20欧元的多张欧元纸币。REUTERS/Regis Duvignau

撰稿 Jamie McGeever；编译 王丽鑫/龚芳/徐文焰/张明钧

路透伦敦10月16日 - 对冲基金所持欧元净多仓上周达到逾六年最高，他们押注欧元将会升值，并带动今年以来平淡无奇的回报大放光彩。

芝加哥商业交易所(CME)最新的期货市场持仓数据显示，投机客在截至10月10日当周持有的欧元净多仓增至98,079口，为2011年5月以来最高。

这些欧元净多仓合计价值达145亿美元。这不仅是六年半以来最高，而且自1999年欧元问世以来，对冲基金和其他投机客所持净多仓也仅有11周高于该水平，都是在2006年12月至2007年7月期间。

这是对冲基金连续第三周增持欧元净多仓，说明他们在为欧元突破1.20美元做准备。不过这尚未实现，自9月22日以来欧元一直未超过1.20美元，那是三周多以前。

CFTC欧元仓位图表：tmsnrt.rs/2kVmvtK

欧元今年以1.05美元开出，当时市场一面倒地认为欧元会跌破平价。这种情况并未发生，欧元反倒在9月初一路攻向1.21美元。但在1.20美元上方难以站稳，周一在1.18美元下方游走。

欧洲央行预计在本月稍晚发布纲要计划，将在缩减刺激计划规模的同时再延长九个月期限，试图在欧元区10年来最佳的经济成长，及通胀多年来未达该行近2%目标之间调和。

对冲基金将会希望欧元可攻克1.20美元。对汇率及利率走势进行中长期押注的宏观基金，今年表现不佳。市场波动率从没这么低过，债券收益率涨势不如预期，报酬率充其量也少得可怜。

BarclayHedge Global Macro指数1-9月涨幅达2.03%，在对冲基金指数16个分项指数当中表现第二差；对冲基金指数同期涨幅为7.4%。深究BarclayHedge数据后发现，汇率对冲基金9月报酬率中值仅有0.18%。

相比之下，标普500指数今年迄今上扬14%，MSCI明晟全球市场指数则上涨17.5%。

**日圆净空仓增加一倍**

虽然对冲基金在最近一周加倍押注欧元上涨，不过对美元的整体看空立场略有减轻。

这基本上归因于日圆净空仓连续连三周增加，达到101,419口，价值超过110亿美元。日圆净空仓规模在过去四周已经增加一倍。

不过对冲基金的这一押注的回报最近也令人沮丧。美元兑日圆在大半个月的时间里一直陷于111-113日圆的窄幅区间，周一则跌至三周低点111.64。

日本首相安倍晋三领导的执政联盟料将在周日的大选中取得大胜。投资者认为他的胜选将证实，日本央行将坚持当前的宽松政策，即便在现任央行总裁黑田东彦的任期在明年结束之后也不会改变。

CFTC美元仓位图表：reut.rs/2kW2GTa

整体而言，对冲基金连续第二周缩减美元空仓。CFTC美元兑六大主要货币的净空仓规模从一周前的168亿美元降至154亿美元。

一个更为广泛的投机客美元净空仓指标显示，美元净空仓从一周前的210.1亿美元降至192.8亿美元；该指标包含了美元兑一些主要新兴市场货币的仓位。

两周之前，上述指标的净空仓规模为211亿美元，根据路透计算，这是2013年1月以来最大规模的净空仓。因此尽管空仓略为减少，对冲基金仍极度看空美元。

CFTC日圆仓位图表：tmsnrt.rs/2xLzios

(完)