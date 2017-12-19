《MCGEEVER专栏》对冲基金欧元多仓为2007年以来最高

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

2017年11月16日，在维也纳拍摄的欧元纸币。REUTERS/Leonhard Foeger

撰稿 Jamie McGeever

路透伦敦12月18日 - 目前对冲基金的欧元多仓高达167亿美元，这是他们逾十年来最大的欧元多头押注。

美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，在12月12日止的一周，对冲基金和投机性账户的欧元净多仓增加了近21,000口，达到113,889口，价值接近170亿美元。

该周市场扩大做空美元，对冲基金的美元空仓增幅为近三个月来最大，其中欧元仓位的增加最为突出。

欧元净多头头寸创下历史第二高水平，仅次于2007年5月中旬的119,538口。

图表：CFTC欧元净多仓 reut.rs/2yU91jA

在某些方面，这种对欧元的信心是有充分根据的。欧洲经济是2017年的惊喜之一。

据欧盟执委会，欧洲经济今年将增长2.3%，相比之下美国经济料增长2.2%。显然这将是欧洲经济连续第二年表现超前。

从这个角度说，欧元兑美元今年迄今涨逾12%，且有望创2003年以来最大年度涨幅，这或许并不令人意外。

现在的问题是：这样的涨势是否过度？

回溯至2007年5月，当时对冲基金和投机客开始削减欧元多头仓位，削减的规模如此之大，以至于差不多一年之后，他们的欧元持仓已成为净空仓。

但欧元/美元EUR=汇率进一步上扬。欧元从CFTC净多仓高位时约1.35美元的水准，一路涨至2008年4月的1.60；全球市场在2008年稍晚即开始崩溃。

如今欧元的走势很大程度上要取决于美联储和欧洲央行货币政策的相对路径。交易员预期，美联储收紧政策的力度不会太大，而欧洲央行总裁德拉吉在上周的记者会上仍然保持其温和论调。

**美元陷入低迷**

CFTC数据显示，最近一周对冲基金和投机客的美元空仓规模增加逾30亿美元，为9月底以来的最高增幅。

图表：CFTC美元净仓位周线变化 reut.rs/2Bb2Bmc

美元兑一系列主要货币及新兴货币的整体净空仓目前略低于100亿美元，为10月底以来的最高水平。

自6月底以来，对冲基金每周都做空美元，他们认为与美联储在异常的渐进收紧周期已经进行的五次升息相比，美国利率将不会有太多的上升。

图表：CFTC美元净仓位 reut.rs/2Ba0Oh5

在一系列资产波动率处于历史低位的一年，这是汇率或利率市场出现的几个趋势之一。波动率处于历史低位限制了交易机会，导致进行方向性的押注变得困难。

今年至今，美元兑一篮子货币跌逾8%，为2007年以来表现最糟的一年，距2003年以来的最大年度跌幅亦不是很远。

本月稍早，美国收益率曲线(即10年期与两年期美国公债收益率之差)收窄至50个基点，创逾10年来最窄水准，在很多观察人士看来，这表明增长前景非常黯淡。

经过几周稍事休整后，收益率曲线再度开始趋平，这与美元投机性空仓的最新波动趋势一致。两年期与10年期美国公债收益率之差目前略高于51个基点。

两年期与10年期美国公债收益率曲线图表：reut.rs/2BaAgMS

截至12月12日的最新CFTC数据显示，对冲基金的10年期美国公债期货净多仓增加逾3万口。

而之前一周则出现了异常沉重的抛售，几乎完全抹掉了他们自5月以来积累起来的净多仓。

对冲基金和投机客发现在外汇和利率市场难以获得收益。截至11月的一年，BarclayHedge宏观基金指数仅上涨3.37%，远远低于整体巴克莱对冲基金指数8.97%以及美股今年近20%的升幅。

截至11月的一年，BarclayHedge外汇基金指数的升幅只有微不足道的0.33%，凸显出交易的艰难，也反映出对冲基金对今年市况的误判有多严重。(完)