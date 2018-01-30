《MCGEEVER专栏》音乐未停 欧元多头仍在热舞

(本文作者Jamie McGeever为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透伦敦1月29日 - 投机者从未如此看涨欧元。

你可能会认为，他们这种不断加码看涨押注的势头至少会暂时逆转--然后是欧元本身，但几乎没有证据表明投机者和对冲基金有所退缩。

恰恰相反。欧元迎来了最好的新年开局，而推动欧元突破1.25美元的那股动能，正在鼓励对冲基金和投机者增持欧元多仓，而不是减持。

美国商品期货交易委员会(CFTC)最新数据显示，截至1月24日当周，投资者所持欧元净多仓已从之前一周的139,490口增至144,717口的最新纪录水平。

对欧元将上行的押注累计达到222.45亿美元。对某种资产的看多头寸，实际上就是押注它将升值，看空头寸则是押注它会贬值。

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这符合逻辑。

欧元区19个成员国经济正蓬勃发展。去年欧元区经济增速高于美国，而且市场围绕欧洲央行将如何结束超宽松刺激举措和最终升息的预期正快速变化。

欧元区债券收益率在上升--德国五年期公债收益率周一甚至升穿零水准，为两年多来首次。

包括央行总裁德拉吉上周的讲话在内，欧洲央行官员都未对欧元升至三年高点发表什么反对意见。与此同时，美国财长努钦(Steven Mnuchin)上周在达沃斯称“在贸易和机会方面，美元走软对我们有利”。

这似乎违背了华盛顿方面长久以来关于强势美元符合美国利益的说法，不过特朗普之后表示希望美元走强，试图重新确定这种立场。

努钦的讲话、欧元升破1.25美元、德拉吉记者会以及特朗普对努钦讲话的澄清，都发生在周二之后，这意味着CFTC投机客仓位因此发生的变动要在下周数据中才能反映出来。

这将是1月最后一批数据。就目前来看，CFTC欧元净多仓较前月增加52,569口，意味着1月欧元净多仓有望创1999年欧元面世以来第七大月度增幅。

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但投机者现在是否有些操之过急？以往的经验显示，金融市场每次创纪录，无论是在价格、仓位还是波动方向上创下纪录，多半都是要释出一种预警。

“流动性就像音乐，一旦音乐停下，事情就会变得复杂，但只要音乐还在，舞蹈就得继续，我们还在跳舞，”时任花旗集团主管的Chuck Prince在2007年7月曾表示。

而在次年美国次贷危机爆发，给全球银行体系、金融市场和经济都造成了灾难性的后果后，这句如今声名狼藉的话便让他陷入囹圄。

如果说2007-08年的情况与当前全球汇市的“狂欢”有任何相似之处的话，那也是少之又少。而非要说出一个的话，那便是：音乐还没停，欧元多头仍在舞热舞。(完)