《MCGEEVER专栏》美联储是否担心美债收益率低于2%？

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jamie McGeever

路透伦敦10月10日 - 在日本央行大剌剌地将10年期政府公债收益率目标订为零之际，或许可以借此论证美国联邦储备委员会(美联储/FED)更加不动声色地将长期美债收益率从2%往上推。

这显然不是正式的决策，而决策者官员将会迅速驳斥任何设定美联储基本职责外的目标。但今年美联储指导方针的时间点和市场行为表明，美联储明显不乐见10年期美债收益率跌至低于现行的通胀率。

今年美国暨全球指标--美国10年期公债收益率并未跌破2%，尽管上个月已非常接近2%，然每次可能要跌向或跌破2%门槛时，收益率就会突然弹回20个基点或以上。

奇怪的是，每一次收益率的回弹，都有美联储官员以某种形式的强硬评论吹捧美国经济成长和通胀前景，或者淡化资产泡沫和金融不稳定风险。

不用说也知道，美联储一直没有直接甚至间接的干预债市以引导10年券收益率走升。但可以确定的说，美联储官员们比较乐见收益率往上，希望收益率进一步从2%上涨而非跌向2%。

“我并不认为他们有明确的目标，但他们或许认为鉴于劳动市场的紧俏程度，2%是太低了，”德意志银行驻纽约常务董事兼首席国际分析师Torsten Slok表示。

“金融市场目前过热，逐步上调利率是缓慢收紧金融条件的良好工具，这样可以延长当前的经济扩张，”他称。

美联储自2015年12月以来已升息四次，每次升息25个基点。受金融危机冲击后近10年，美联储今年稍后将开始缩表。

如果说美联储是在谨慎推进这一操作，那说得太保守了。升息规模一直温和，步伐循序渐进，在将资产负债表维持在纪录高位4.2万亿美元整整三年时间后，美联储才着手缩表。

而美联储仍是在收紧政策。其对政策“正常化”的理解并不包括美国10年期公债收益率呈低迷态势或下跌。决策者一直淡化收益率曲线持续持平这一现象，指称收益率曲线不再像从前那样具有预知经济放缓或衰退的能力。

就此而论，把今年10年期公债收益率的涨跌与美联储的言论结合起来看，就比较好理解了。

**要给你的信息**

1月18日，在公债收益率较前月跌逾30个基点至2.31%之际，美联储主席叶伦在加州联邦俱乐部上发表了讲话。

“如果等待太久才开始向中性利率靠拢，那么未来可能出现令人措手不及的情况--不是通胀过高、就是金融不稳定，抑或两者都有，”她指出。

不到一周后，10年期公债收益率升至2.55%。

接下来一个月收益率再次下滑，在2月24日重返2.31%，随后三周又一路升至2.62%。

2月20日至22日期间，不少于四位美联储官员对美国经济发表了乐观评论，暗示可能很快上调利率。之后美联储在3月15日宣布升息。

4月18日，10年期公债收益率触及约2.17%的年内低点。4月18日至20日期间，包括副主席费舍尔在内的四位美联储官员谈到有必要缩减联储资产负债表、升息的益处以及等待太久再升息的危害。

仅仅两个月后，收益率进一步下降，于6月14日触及2.10%的低位。美联储当天再次升息，称经济和就业市场持续强劲，并宣布今年可能开始缩减债券持仓。

叶伦在记者会上对经济提出乐观论调，称近期通胀方面的疲态是暂时性现象，并指出会“相对较快地”开始退出量化宽松。公债收益率则在接下来的一个月上升了30个基点。

在最近的9月8日，该指标公债收益率报在2.02%，收益率曲线接近10年来的最平水平，看似有可能跌破2%。

而在同一天，纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，收益率曲线还不至于过度平缓，通胀率和薪资增长将会上升。他还补充说，政策滞后意味着美联储仍需行动，即便通胀率低于其2%的目标。杜德利是美联储最有影响力的官员之一。

这也许是巧合，但此后10年期公债收益率上升近40个基点，在上周五触及五个月高点2.40%。

如果市场价格表现可信，那今年再度升息则是板上钉钉之事，而且美联储很快就会开始缩表。两年期公债收益率目前处于九年来的最高水平，意味着收益率曲线依然极为平缓。

这对银行而言并非好事。银行的获利模式，是以偏低的利率借入短天期资金、再以偏高的利率提供中长期贷款。如果10年期公债收益率再度向2%靠拢，那美联储官员开始再次吹捧经济和利率也将不足为奇。(完)