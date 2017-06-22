《MCGEEVER专栏》金融市场“不粘锅” 押注央行来撑腰

撰稿 Jamie McGeever；编译 艾茂林/王兴亚/刘秀红

路透伦敦6月21日 - 这是一个主宰全球市场，也同样让市场忧心的问题：推动波动率降至历史低位和股价飙至纪录高位的“金发女孩经济”周期，是否会突然因为什么原因而中断？

似乎是不会。美国联邦储备委员会(美联储/FED)本月再度升息，并表示将很快开始缩减债券持仓，英国央行比10年来任何时候都更接近于升息，而全球经济数据令人失望。

正常来讲，货币政策收紧或增长前景明显恶化--至少相对于预期来说--会向投资者发出危险信号，并可能触发波动率升高和股市回调。

然而，美股隐含波动率却处在历史低位，美国、英国、德国和全球股市站在纪录高点。全球股市势将实现八个月连涨，创逾13年来最佳表现。

市场每每下跌，都会迎来一波买盘，显示对央行“卖权”的信念一如既往的坚定。从根本来讲，即便美联储传出阵阵“鹰声”，投资者还是押注背后定有美联储和主要央行来撑腰。

目前存在这样一种认知，即央行将竭尽全力避免市场崩跌可能造成的金融和经济伤害。本质上，这意味着维持宽松货币政策，以及持续向金融资产注入流动性。

这种看法源自美国债市。美国短期公债与长期公债之间的收益率差降至2007年以来最小。收益率曲线趋平表明，投资者完全不认为美联储将大幅收紧政策。

**意料之外**

主要央行投入数以万亿计的美元、欧元、英镑和日圆刺激措施，已经扶助全球经济和市场从2007-2009年的危机中反弹。现在的危险在于自满情绪。

鉴于收益率如此之低--这是央行大举购债的结果，投资者投身正常情况下不会进入的市场或地区寻求回报，他们承担了额外风险。估值被推高，泡沫正形成。

过去一年，投资者曾面临着许多潜在雷区，包括英国退欧和特朗普当选带来的政治冲击，西方与朝鲜之间的紧张局势升级，以及欧洲多国举行大选。

其中有些风险并不像担忧的那么严重，有些风险还没有完全结束。但政治层面的因素并未打乱市场，主要是因为全球经济和企业获利增长一直表现不错。

全球经济在稳步成长，据惠誉预期，明年全球经济增幅将升至3.1%，创2010年以来最快。据摩根大通，全球经济波动率为40年以来最低。

未来12个月，全球获利料将增长约12%，为2011年以来最快增速。

但根据花旗的经济意外指数区间来看，增长前景在本月变暗，至少和高远预期相比是这样的。

美国和10国集团(G10)经济意外指数料将出现六年来最大月度跌幅，英国指数料出现2009年以来最大跌幅。美国和英国均将创下有史以来第三大跌幅。

不过全球股市基本未受影响，波动率处于历史低位。

“波动率维持低位的时间越长，系统就会变得越脆弱，杠杆用的越多，就会有越多的人更接近风暴，”瑞银财富管理投资长Mark Haefele称。

“真正的冲击在于，假如人们开始相信，央行卖权不复存在。但我们还远远没到那个地步。”

图表1：标普500与美国经济意外指数 tmsnrt.rs/2tw6Yku

图表2：全球量化宽松(QE)规模 tmsnrt.rs/2ssEAB3

(完)