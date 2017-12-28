《MCGEEVER专栏》主动型基金经理人2018年能否令人刮目相看？

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

2017年6月22日，以美国地图为背景拍摄的美元纸币。REUTERS/Thomas White

撰稿 Jamie McGeever

路透伦敦12月27日 - 主动型基金经理人多年来一直在苦苦努力，试图跑赢基准指数，2018年应该是他们证明自己操盘能力的一年。

市场波动性将最终从历史低位回升，美国经济的不确定性将随着本轮扩张期成为史上最长和美联储收缩资产负债表而进一步加深，股市最终至少回落10%的机率将会增加。

如果这就是2018年的情形--这并不是不合理的假设，则宏观形势和市场状况应该有利于“主动”型资金管理，而非跟踪指数的“被动”型投资。

至少，理论上是这样。而且主动管理式基金2017年的业绩确实看起来相当不错，当然是相对于他们曲折的过去而言。

据晨星数据，在截至6月30日的一年内，其追踪的12类资产中有10种资产类别的主动型投资基金“明显”比上年同期更加成功。

晨星称，在2017年6月30日止的一年内，约49%的主动型美国股票投资基金的表现超越其综合被动型指数，截至2016年12月31日的一年该比例为26%。

标普道琼斯指数有限公司最新发现显示了类似的情况。截至今年6月的12个月内，57%的大盘股基金，61%的中盘股基金和60%的小盘股基金表现别落后于标普500、标普MidCap 400和标普SmallCap 600指数。

这听起来不太妙。不过相比过去五年，82%的大盘股基金、87%的中盘股基金和94%的小盘股基金业绩均跑输其相应指数，这样看来表现明显有所好转。

标普道琼斯指数有限公司数据显示，在过去15年，这些基金落后的情况更加严重：比例分别为93%、94%和94%。这15年间经历了2002年和2008年两场华尔街历史上最大幅度的回落，这两段时期追踪指数的基金表现优于主动型投资基金。

历史显示很难打败市场，即使是在高波动率、市场急缩、类股轮动频繁及价格明显离散的时期。

“空头市场有利于主动式管理的看法是个神话”，标普道琼斯指数有限公司在2008年市场崩盘后写道。

**主动式管理将受青睐**

今年一直正好相反。衡量隐含波动率的VIX指数处于1990年推出以来的最低水准，而由日内波幅不到1%的交易天数所算出的实际波动率也处于史上低位。

标普500指数今年频频刷新纪录高位，年升幅有望达到20%。明年市场情况能否如此有利呢？

本月法盛投资管理(Natixis Investment Managers)公布的针对500家机构投资人所做的调查显示，比起被动式管理策略，主动式管理将是比较好的押注，因为市场情况将会更加震荡。

由于明年资产泡沫破裂的风险升高，受访者中有76%表示，2018年将偏爱主动式管理。

调查显示，巨额资金流入指数基金和交易所交易基金(ETF)，一定程度上造成了今年的超低波动率。约59%的受访者称，低波动率需要予以高度关注，大约63%的受访者称被动型投资增加推动估值大幅上涨。

但安永近期的另一项调查显示，被动型投资的快速增长毫无放缓迹象。的确，尽管调查对象是ETF做市商，但其结果仍有启示意义。

这项调查涵盖的ETF做市商的管理资产合计占全球ETF资产的85%左右，调查结果预示被动型投资基金规模将在10年内超过主动型基金。

调查发现，到2020年末ETF市场将膨胀至7.6万亿美元，目前略低于5万亿美元。

为吸引资金持续流入，ETF费用将必须继续下滑，去年的平均费率仅为27个基点。安永的调查发现，成为低成本供应商是“生存下去的前提条件”。

金融服务公司bfinance今年稍早的一篇报告显示，主动型基金的管理费也在下降，全球性股票基金管理公司目前的平均费用为57个基点，2015年为62个基点。

但这几乎是被动型基金目前费用的两倍，而主动型基金的平均表现还不及被动型基金。(完)