《MCGEEVER专栏》当全球央行四大天王天后齐聚一堂谈沟通...

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

2017年8月25日，美国杰克森霍尔，美联储主席叶伦、欧洲央行总裁德拉吉、日本央行总裁黑田东彦参加央行年度会议合影后边走边谈。REUTERS/Jade Barker

撰稿 Jamie McGeever

路透11月10日 - 虽然升息及收紧货币政策的进程已经展开，但在主要央行的弹药库里，沟通仍然是和政策措施一样有效的武器。

让全球四位影响力最大的央行官员，在一场讨论沟通的央行论坛上，传达他们有关沟通艺术的讯息，可说是再恰当不过了。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦、欧洲央行总裁德拉吉、日本央行总裁黑田东彦、英国央行总裁卡尼11月14日将在法兰克福出席一场欧洲央行会议，主题为“政策效率、究责及声誉的沟通挑战”。

相对于央行的公开市场操作，央行当局企图以言语引导市场的作法，常被讥讽为“开口操作(open mouth operations)”。美联储的公开市场操作是透过在公开市场买卖公债，以调节美国短期利率。

这类嘲讽在最近几年达到一个高峰，因“前瞻指引”变成央行决策的当红趋势，央行官员描述未来货币政策概况，企图安抚市场及企业。

美国在2013年5月的一场“缩减恐慌”成了一个著名案例，时任美联储主席伯南克暗示美联储或许很快就要缩减购债计划后，全球各地债券收益率急升。这番剧烈震荡的结果就是，美联储又等了七个月才宣布将会减少新购债券，然后又隔了10个月才完全停止。

卡尼和英国央行也因为未能根据指引采取适当举措而受到强烈批评。2014年一位英国议员称卡尼为“不靠谱男友”，这个绰号一直延续至今。

评价也并不全是负面。欧洲央行总裁德拉吉2012年7月26日在欧元危机最严重时期断然表示欧洲央行将采取“一切必要措施”挽救欧元，这可能是有史以来央行官员发表的最重要言论。接下来的事就是众所周知了。

**明天充满未知**

格林斯潘执掌美联储主席时，将与金融市场沟通作为央行政策工具的观点十分流行。

一方面，格林斯潘以“刻意混淆”来发出模糊信号而着称，目的是将其表态可能引发的市场波动降至最低。但另一方面，格林斯潘领导的美联储则像是打密码似的，利用特定用词和短语等表态来引导市场和企业。

2000年代初美联储一再重申将保持“耐心”地在“相当长时间内”维持低利率。2004年开始加息后，美联储明确表示，将以“慎重有序的步调加息”，每次会议加息25个基点。

但这种政策透明让人掉以轻心。很多市场不断累积泡沫、借款和杠杆，由此产生的毁灭性结果在2007年开始显现。

成立不久的欧洲央行，在前总裁特里谢领导下也有自己的一套密码。当他说出“高度警惕”一词时，距离加息基本上就不远了。

2007-09年的全球金融危机及其引发的经济衰退，对央行的沟通策略产生了重大影响。政策呈压倒性的过度偏重于温和，当央行不如此做时--比如欧洲央行2011年升息--外界就普遍认为是政策失误。

数以万亿美元计的量化宽松刺激措施、以及持续数年的零利率甚至某些时候的负利率政策，是央行对危机的集体反应。这种行动以他们的言论为支撑，即只要有必要就长时间维持超宽松政策的承诺，按德拉吉的方式就是“竭尽全力”。

尽管通胀率大致仍低于目标，经济成长接近周期高点，且央行人士仍对2008年心有余悸，但紧急政策的时期基本上已结束。政策“正常化”的缓慢前进道路已经开启。

四位央行总裁将在法兰克福一场主题为“政策核心：央行沟通的挑战和机遇”的会议上集体亮相，投资者将紧紧抓住他们说的每一句话、每一个词，来研判未来的政策。

值得记住的是，他们四个人将可能很快成为过去式。叶伦将在明年3月被下一任取代，卡尼和德拉吉的任期在2019年到期；而就在本周，日本首相安倍晋三的一位高级助手刚刚建议不要任命日本央行总裁黑田东彦连任。

他们今天所说的，未必是继任者将来提倡或实施的。(完)