《MCGEEVER专栏》零利率政策渐显退出之势 各大央行高度警惕汇率波动

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jamie McGeever

路透伦敦7月25日 - 还记得货币战吗？有可能卷土重来！只是这次不是发生在发达国家和贫困国家之间，而是发生在工业化国家内部。

随着G10主要国家最终以不同的步调摆脱经济低迷之势，并退出近零利率政策(ZIRP)，之前被压抑的汇率波动可能冲击金融环境、经济增长和通胀预期。冲击的力度或最终反弹回来，影响到央行自身的决策。

当三年前各大央行利率均在零附近时，汇率波动率达到数年低点。

但随着央行纷纷寻求对货币立场‘正常化’，汇率重现波动走势，欧元区、日本、澳洲和加拿大的决策者最近都发出警告，他们认为他们的本币汇率升得有些猛，让他们的通胀目标变得更加复杂。

我们看到，美联储是第一家放弃ZIRP的主要央行。美联储步伐相对温和的四次升息，已经推动美元兑一篮子主要货币从2014年中至今年年初累计上涨高达30%。

随着其他国家的央行放弃ZIRP，它们的货币走势是否与美元类似，但是步伐缓慢？抑或像2008年发达国家纷纷采取ZIRP时那样，与美国利率趋同会压抑波动性？

今年以来美元下跌8%，可能录得10年来最差年度表现，因交易商押注美联储升息周期接近结束。

这已经推高欧元、日圆、加元、澳元和新西兰元。这些国家的央行本已难以实现通胀目标，对本币持续升值不会感到开心。

**欧元身处风暴中心**

根据法国巴黎银行经济分析师的计算，货币升值10%，通胀率相应地下滑0.2-0.9个百分点。处在该区间顶端的是新西兰(0.9)，欧元区(0.45)则略高于平均水平0.4。

日本央行上周推迟实现2%通胀目标的预期时间，这是自2013年启动大规模资产购买计划以来第六次推后。此外，澳洲央行官员在各种讲话中坚持意外的鸽派立场。

身处全球货币风暴中心的是欧洲央行总裁德拉吉。欧元区通胀率仅为1.3%，远未达到欧洲央行“接近但低于2%”的目标，而且欧元还在上涨。

欧元兑美元今年累计涨11%，触及1.17美元附近的两年高位，按照贸易加权水平则上涨近4%。这些涨幅中，有三分之一左右是自6月27日以来录得的，当时德拉吉在葡萄牙辛特拉的言论，引发市场预期欧洲央行可能最早会在9月宣布缩减刺激措施。

交易员原本预期，德拉吉会在上周的记者会上就欧元强势向市场发出警告。但他有关汇率受到“一些关注”的言论几乎未能撼动市场，欧元则进一步攀升。

欧元升值不仅仅是欧洲央行面临的问题，整个欧元区的企业也将会感到痛楚。

根据德意志银行，欧元贸易加权汇率每上涨10%，每股盈余(EPS)就会减损5%。欧元近期涨势正对企业获利预期构成冲击，过去两周的全年获利修正严重恶化。

企业获利与欧元区经济一同强劲增长，两者增幅都创下六年来最高。但当需谨记的是，其成长的基础就在于弱势欧元。

欧元在2014-15年间下跌13%，并在2015年4月创下13年低点。再加上油价大跌，欧洲央行负利率政策及积极买债，通胀率在今年2月短暂地突破2%。

但如今油价趋于稳定，欧元已经从上述低点上涨近10%，债券收益率正在上扬，因市场预期欧洲央行将在今年稍晚做出调整政策的提示。

若欧元继续升值，法国兴业分析师团队认为，欧洲央行下次于9月开会前欧元可能升至1.20美元，因德拉吉上周表示，欧洲央行面临抉择：该是放话压低欧元，还是延后政策“正常化”进程。

在缺乏任何讯号的情形下，交易员可能会持续推高欧元，进一步压缩德拉吉和官员们的政策空间。(完)