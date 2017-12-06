《MCGEEVER专栏》全球市场2017年顺风顺水 空头徒叹时运不济

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

2015年3月，维也纳，放置在天平两端的美元和欧元纸币。REUTERS/Heinz-Peter Bader

撰稿/Jamie/McGeever

路透伦敦12月5日 - 一年前，对于即将进入2017年的全球经济及市场，普遍认为将是完美情况的结合：经济强劲增长、企业获利良好、波动率较低、债券收益率缓升、以及股市持续“融涨(melt up)”。

真要说的话，2017年的实际表现甚至超越了许多人的期望。全球股市涨了20%，全球经济增速创2010年以来最快，市场波动率跌至纪录低位，“垃圾”债收益率触及纪录低档。

在2017年逆势操作是一点好处也没有。

不信可以问问出身苏格兰的知名对冲基金经理人Hugh Hendry。由他操盘的旗舰对冲基金Eclectica Asset Management在2016年亏损4%，在2017年的头八个月又亏损9.4%，随后关门大吉。他曾经押注欧盟解体，而大卖意大利公债。

根据行业研究机构Hedge Fund Research的数据，在对冲基金之中，倾向沽空的股票对冲基金是今年表现最差的一群，1-10月亏损9.22%。整体股票对冲基金指数上涨约11%，标普500指数上涨18%。

在年初时，“长期停滞”、“政治风险”、“疲软复苏”是最常听到的悲观预言，但随着全球经济成长及金融市场日益增强，这些预言也默默从市场消失。

央行持续实行宽松政策，经济形势意外乐观、尤其是欧洲，以及市场波动率持稳，都为全球和跨资产市场大涨提供了跳板。

一年前，路透曾列出未来一年部分最冷门的市场预测，涵盖了可能令市场措手不及的特定交易、以及普遍的政治和经济风险。

不出所料，其中大部分都没能实现，但有一些的确是意外发生了。

其中一个就是，瑞银预计欧元将上涨。当时，政治气氛紧张--欧洲即将进入大选年、民粹主义崛起、人们普遍担心法国民族阵线等反欧元政党将掌权。

欧元兑美元年初仅比平盘高出几美分，市场普遍认为，欧元就算上涨，也很难大幅反弹。

瑞银当时预计欧元将涨到1.20美元，而该关口确实在8月就被突破。现在，欧元兑美元年内已累计劲扬13%，极其有望录得2003年以来的最佳年度表现。

图表：欧元/美元年度涨跌情况一览 tmsnrt.rs/2ABIA4V

**美元--新的波动率指数**

另一个是汇丰利率策略师Steven Major的预测，即10年期美债收益率在第一季会升至2.5%，然后则会下跌至1.35%。

10年期美债收益率3月曾升至2.6%，9月时接近跌破2%的水位，2.6%也成了今年的高点。

下面来自德意志银行Torsten Slok的图表，显示了总是出错的分析师这些年来是如何得出他们对美债收益率的预测的。Major所作的1.35%的预测被证明有点夸张，但比大多数预测更接近一些。

美国公债收益率预估图表：tmsnrt.rs/2ABGeTD

市场原本预期，美联储收紧政策会推高美元和美债收益率，新兴市场因此会很是不爽。不出所料，大多数分析师在年初唱空新兴市场。

但实际情况却并非如此：美元料将录得2003年来的最糟年度表现，美债收益率曲线处在10年来最平坦水平，而新兴市场却欣欣向荣。

新兴市场股市已上涨30%，可望创下2009年以来最佳年度表现；新兴市场本币计价债券上涨13%，美元计价债券则上涨9%。

图表：新兴市场股市 tmsnrt.rs/2Av4qJ9

国际清算银行(BIS)宣称，美元已经取代华尔街的隐含波动率指数.VIX，成为衡量全球投资者风险偏好与金融市场杠杆程度的最佳指标。

“当美元走强时，风险偏好就趋弱。考虑到美元作为全球杠杆需求衡量指标的作用，美元升值可能对谁都没有好处，”BIS经济顾问兼研究主管申铉松在去年11月曾表示。

不过新兴市场乃至全球市场很幸运，美元今年迄今已贬值9%。

有一个指标可以说明投资者对2017年市场表现的看法有多么一致，这就是流入被动投资工具--交易所上市基金(ETF)的资金大增。此类投资工具追踪主要股指的涨跌情况。

安永近期发布的一份报告显示，ETF管理的资产规模今年估计增长超过25%，从去年的3.5万亿(兆)美元增至4.4万亿。(完)