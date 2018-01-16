《MCGEEVER专栏》对冲基金看衰美元和美债 大举增加作空押注

(本文作者Jamie McGeever为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透伦敦1月15日 - 年初快钱的流动方向显而易见，对冲基金和投机客都在扩大押注美元下跌和美债收益率走升。

这些押注目前大都是赚钱的。周一美元触及三年低位；上周10年期美债收益率升至3月以来最高，两年期收益率则是创下2008年以来最高。

但随着美元和美债收益率触及数年未见的水平，推动其达到这些水准所需的押注规模也与日俱增。其中许多仓位的规模正在变得过度，有些已接近纪录水准，让人不禁怀疑这些仓位还能扩大多少，能否维持当前的市场趋势。

美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，在截至1月9日的当周，对冲基金和投机客的美元兑一篮子主要货币和新兴市场货币的空仓几乎倍增，从54亿美元增至101亿美元。

这是自去年10月底以来最大的美元净空仓规模。

美元每况愈下，美元贸易加权指数周一触及三年低点。美元去年下滑10%，为2003年以来表现最糟的一年。进入新的一年后，美元依然萎靡不振，仅前两周就又下滑1.8%。

汇市大多数看空美元的观点，根源在于看涨欧元。根据CFTC，欧元净多头仓位从127,868口跳增至纪录新高144,691口，相当于押注欧元将走强的资金达215亿美元。

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毫无疑问，欧元正在高歌猛进，因投资者将对欧洲央行结束刺激并开始收紧政策时间的预期提前。由于欧元区经济蓬勃发展，加上油价处在70美元，通胀压力会使这方面的动作比原先的预期更早。

欧元兑美元目前处在三年高位，仅略低于1.22美元。但在2007年，上次CFTC欧元多仓处于纪录高位时，欧元交投在1.35美元左右，并且一年后触及位于1.60美元上方的纪录高位。

这一次欧元的情况是否会类似呢？可能很难，因为短线资金密集押注美国升息以及美债收益率上升。

**短债期货净空仓上升**

最新CFTC数据显示，对冲基金和投机客对两年期直至10年期的美国公债期货的空头仓位翻了一倍。

两年期美债期货净空仓由前一周的略低于238,000口增至267,622口，为CFTC在20年前开始编制该项数据以来空仓第四高位。

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前三个高位也都是去年夏季以来创下。自去年9月以来，两年期公债收益率连续创出危机后高点，并在上周突破2%，为2008年9月以来首次。

五年期公债期货的情况也类似。CFTC公布的上周净空仓升至443,765口，为第三纪录高点。

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美国10年期公债期货净空仓增至196,853口，创去年3月以来高位。过去10年，周度仓位仅有六次以更大规模转向空头押注；过去20年来也仅有10次。

这显示投资客预计美国利率及债券收益率将升高并为此布局。美国经济持续高歌猛进，同时美联储似乎也致力于进一步上调利率。

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这轮经济周期(已开始很长时间)还将持续多久？美国利率还可升多高？这当然是决定今年全球金融市场走势的最重要的问题中的两个。

至少目前，快钱的动向告诉我们：美元将会续贬，而美债收益率将会续升。(完)