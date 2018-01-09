《MCGEEVER专栏》对冲基金2018开局豪赌欧元上涨 多仓创历史新高

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

资料图片：2016年8月，欧元纸币。REUTERS/Regis Duvignau

路透伦敦1月8日 - 对冲基金以有史以来最大规模的欧元看多押注为2018年开局，明显对欧元信心满满，但是鉴于欧元多仓高得过头，这有可能在近期招致反噬。

美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，截至1月2日当周，对冲基金和投机账户将欧元净多仓提高了逾35,000口至127,868口，多仓金额达193亿美元。

这是欧元问世19年以来最大规模的欧元净多仓，超过了2007年5月中旬创下的前高119,538口。

欧元净仓位图表 reut.rs/2CIRvBt

一心赚“快钱”的对冲基金对欧元的押注，是欧元涨势的主要推动力。欧元兑美元去年上扬了14%，创2003年以来最佳年线表现，也为有史以来第三佳年度表现。

原因显而易见。2017年大部分时间，欧元区经济惊喜水平都要超过美国经济惊喜水平(尽管这一趋势去年末发生逆转)。欧元区第三季度经济增长2.6%，为2011年以来最快。

欧元区和美国经济惊喜：reut.rs/2CG95WT

欧盟执委会称，以欧元区为主的欧洲经济去年增长2.3%，美国经济为增长2.2%。

逐渐为人熟知的“欧元区繁荣”(euroboom)是经济广泛增长的最重要动力之一，而这种广泛增长带动全球经济增速接近4%。

欧元区季度GDP变化：reut.rs/2CGF4GA

欧元/美元EUR=上周升至四个月高点1.2089美元，若突破去年9月高点1.2092，将创下三年新高。

和许多其他投行一样，德意志银行分析师上修欧元预测。德意志银行预测，在资本强劲流入欧元区的推动下，欧元/美元到年底将升至1.30。

欧元/美元汇率走势 reut.rs/2D9mVCf

**欧洲央行的两难**

但在仓位分布如此极端的情况下，现在的问题是欧元上行动能是否能持续。

欧元周一连续第二天下跌，这是一个月来首见。欧元/美元回落至1.20下方，虽然只是略低于1.20，此外，根据近期经验，如果没有新的助力支撑，欧元/美元很难在1.20上方维持很久。

欧元表现很大程度取决于美国联邦储备委员会(美联储/FED)与欧洲央行货币政策的各自路径。

交易商押注美联储收紧行动不会太激进，同时又鉴于欧元区经济成长如此强劲，而且油价处于三年最高水准，围绕欧洲央行坚持负利率政策还能有多久的质疑也在升温。

不过强势欧元肯定会让欧洲央行决策者在收紧速度及激进程度上三思而后行。按一般经验来说，欧元升值10%，未来12个月通胀率会下降近0.5个百分点。

欧元区12月通胀年率降至1.4%，远离欧洲央行“中期低于但接近2%”的目标。

去年欧元/美元累计升值14%(按贸易加权算法，仅升值5%)，将有助于压制欧元区强劲经济成长及高油价激发的通胀压力。

2007年5月时的仓位拉伸情况几乎和现在一样，当时对冲基金和投机客开始削减多仓。将近一年后，他们转而持有欧元净空仓。

但欧元/美元汇率当时并没有随之逆转。从CFTC净多仓达到峰值时的约1.35美元一路上涨，2008年4月时达到1.60美元，而当年稍晚全球市场轰然倒塌。

这一次会重演类似模式吗？(完)