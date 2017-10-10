《MCGEEVER专栏》对冲基金押注美元跌英镑涨 被现实打脸

路透伦敦10月9日 - 处于超低市场波动率环境下，对冲基金获利艰难，但他们并不死心，正在进行外汇及债券押注，继续赌美元走软、英镑走强及美国利率上升。

但芝加哥商业交易所(CME)最新期货市场仓位数据显示，上述对美元和英镑的押注，会让基金经理夜晚难眠。

就在英镑录得一年以来最大周线跌幅之际，对冲基金及其他投机客对英镑的看涨力度却达到逾三年来的最强。

而过去一周他们对美元走软的押注基本未变，美元净空仓处在2013年1月以来最大。但美元当前处于升势，已连续四周升值，较9月8日低位上涨近4%。

图表：CFTC美元净仓位 tmsnrt.rs/2z9GaJz

他们对美国短期债的押注似乎更有收获。就在美国年内再度升息貌似铁板钉钉之际，两年期美国公债空仓创下7月底以来最大，而且自1995年开始有可比记录以来，此前仅有七周空仓规模比这更大一些。

上周的三类交易仓位变化中，最引人关注的是英镑。根据芝加哥期货交易委员会(CFTC)数据，10月3日止的一周，对冲基金及其他投机客的英镑净多仓达19,949口。

图表：CFTC英镑净仓位 reut.rs/2zbfWGF

这是2014年9月以来对英镑的最看涨押注，当时正值苏格兰独立公投前夕。政治不稳定，英国退欧公投，还有后来的英国经济滑坡，使得他们此后一直持有空仓。

眼下的问题是，对冲基金是坚持他们对英镑这种新发现的热情，还是回归默认的看跌立场。

英国首相特雷莎·梅面临巨大的压力，她在上周的保守党年会上表现不佳。此外，在经济降挡减速之际，英国央行却似乎要开始升息。

这就是英镑录得一年来最糟一周表现的背后情况。上周英镑兑美元挫跌2.5%，英镑贸易加权指数跌逾2%。

对冲基金的美元押注近期亦表现不佳。最近一周，其兑一系列货币的CFTC美元净空仓预计价值210.1亿美元，实际上与前一周的211.3亿美元基本持平。

据路透估算，这是自2013年1月以来的最大净空仓规模。然而，美元已连续四周上涨，因美联储主席叶伦及其同僚坚定地认为年内将再度升息。

货币市场目前押注12月升息的可能性有80%。对冲基金还未对其外汇押注作相应调整，尽管他们正全面押注短期美债收益率将上涨。

最近一周，两年期美债合约净空仓增至226,840口，为7月底以来最大规模；做空两年期美债合约代表押注短期美债收益率上涨。在CFTC追踪该数据22年的历史上，仅有七周空仓规模高过上述数据，包括今年7月的四周和2007年5月的三周。

上周，两年期美债收益率触及九年高位1.528%。对冲基金在外汇市场失之东隅，但立马在利率方面收之桑榆。(完)