《MCGEEVER专栏》对冲基金年底逆袭押注：收益率曲线趋平及放空美元

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

2017年6月22日，美元纸币。REUTERS/Thomas White

撰稿 Jamie McGeever

路透伦敦11月28日 - 对冲基金今年在债券及外汇交易上很难赚到钱，但随着2017年步入尾声，他们似乎指望以一套双管齐下策略来美化绩效：押注美国收益率曲线趋平及美元走软。

如果美债及美元近期走势足供参考的话，这套策略就赌对了。美债收益率曲线为逾10年来最平，且趋平速度极快，而美元已连续三周录得跌幅，为7月以来最长连跌。

美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据显示，投机客增加了10年期美债的净多仓，及较短天期美债的空仓，另外也在两个月来首次提高美元空仓。

由于预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)将进一步升息，交易员押注短债收益率将上升，但预期低通胀及低成长将压抑长债收益率。

美国两年期与10年期公债收益率之差周一缩小到56个基点，这段收益率曲线为逾10年来最平。

图表：收益率曲线：美国景气衰退警示指标？ reut.rs/2zPvDHi

才不过一个月前，两者收益率之差还在85个基点左右，因此当前趋平的速度显示，收益率曲线明年初就可能倒挂。过去40年，每当收益率曲线出现倒挂，衰退很快就接踵而至。

这次情形是否会不一样呢？在经济以大约2.5%的幅度稳步增长、且接近充分就业之际，并无明显原因解释当前收益率曲线何以这么平坦、或何以这么迅速地趋平。

对冲基金和市场投机客是否认为经济即将放缓、甚或出现衰退，这并不重要。他们正在进行的恰是把握趋势，在年底结帐前尽可能地从中多榨取一些利润。

CFTC数据显示，11月21日止当周，投机客所持美国两年期公债期货净空仓增加28,646口至227,294口，五年期公债期货净空仓则增加逾75,000口至311,268口。

CFTC美国两年期公债净仓位：tmsnrt.rs/2AIXEjK

CFTC美国五年期公债净仓位：tmsnrt.rs/2zOiP45

两年期和五年期公债期货仓位双双迈向几周前分别创下的净空仓纪录--两年期312,453口，及五年期469,845口。

各天期国库券和直至三年的公债收益率，当前处于2008年底以来最高。2008年当时全球危机环伺，债券收益率纷纷降至记录低位。五年券收益率距九年新高则只有几个基点。

10年期公债收益率则是另一番光景，仍未升破3月触及的高点约2.60%，而且在9月险些跌破2%，目前一直盘旋在2.35%区域。

美国10年期公债净仓位： tmsnrt.rs/2zNKxxR

美元在9月和10月的整理期过后上攻乏力，这与收益率曲线趋平的走势相吻合。美元现在距离9月初触及的20个月低点仍不远。

美元已经回吐了10月以来的全部涨幅，有可能创7月以来最大单月跌幅。上次连续四周周线下行是在4月。

CFTC最新数据显示，11月21日止当周，投机客美元兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元净空仓从前一周的6.43亿美元激增至31.5亿美元。

涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种货币净仓位的广义指标显示，美元净空仓较前一周的24.1亿美元增长逾一倍至52.3亿美元。

对于进行债券和外汇交易的宏观对冲基金而言，今年的形势比较艰难。宏观策略对冲基金今年迄今仅涨3.5%，在伦敦研究公司Preqin追踪的六种投资策略中表现垫底。(完)