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《MCGEEVER专栏》投行2017年费用收入创纪录 帮助克服交易活动低迷
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January 5, 2018 / 5:07 AM / a day ago

《MCGEEVER专栏》投行2017年费用收入创纪录 帮助克服交易活动低迷

2 分钟阅读

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

资料图片：2016年12月，纽交所外的华尔街指示牌。REUTERS/Andrew Kelly

撰稿 Jamie McGeever

路透伦敦1月4日 - 从一个方面来看，2017年是投资银行历史上最赚钱的一年。

据路透数据，提供并购咨询、安排贷款以及承销债券和股票，投行为此向企业和其他金融机构收取的费用达1,040亿美元。

这比上一年增加了16%，也是路透自2000年开始追踪数据以来投行业务费用收入最高的一年。

全球投行费用收入趋势：reut.rs/2CpamkU

虽然这样优异的成绩本身就值得注意，但考虑到作为投行主要收入来源的市场交易活动的状况，上述表现更加令人瞩目。

技术日新月异、自动化交易、更加严格的监管限制了银行账面持有固定收益资产的能力，以及市场波动性处在纪录低点，都导致近几年交易收入下降。

据行业数据提供商Coalition提供的最近一份可获得的整年数据，2016年全年前12大投行从债券、外汇、大宗商品和股票交易中获得1,190亿美元收入。这较2012年的1,400亿美元下降近15%。

Coalition数据显示，2017年上半年交易收入611亿美元。由于每年大部分交易活动都是在前六个月进行，因此2017年全年的交易收入总额看来将是多年最低。

收入减少主要来自于固定收益、外汇和大宗商品业务(FICC)，这些领域的监管规定收紧幅度最大，银行撤出的幅度也最高。股票交易表现较好，但其在银行交易业务中的占比仍远低于FICC。

新年刚刚过去几天，但市场波动性没有上升的迹象，而这是交易活动和收入回升的先决条件。

华尔街的波动率指数自从近30年前推出以来，只有七天交投在9%以下。其中有六天出现在过去六个月，而本周就有两天。

尽管美联储升息并且其他央行正逐步撤出刺激措施，但汇市和债市波动率仍牢牢陷于历史低位附近。

**1,040亿美元费用收入创纪录**

在交易活动疲软的大环境下，股权资本市场(ECM)和债券资本市场(DCM)的交易活动在大型银行的营收和获利中的占比持续增加。

鉴于去年股市和债市的交易量和交易额较高，股债市波动率处于纪录最低位，以及全球股市屡创新高，2017年取得大丰收基本在意料之中。

就费用收入而言，2017年更是不平常的一年。在创纪录的1,040亿美元费用收入中，281亿美元来自并购咨询服务，313亿美元来自DCM交易，224亿美元来自ECM承销，222亿美元来自银团贷款。

ECM费用跳增42%至三年高位224亿美元。据路透计算，费用占ECM整体活动的比重为2.9%，为至少10年来最高水准，高于2016年的2.1%。

图表：2017年股权资本市场 reut.rs/2CtzcAd

ECM费用的飙升远远超过了ECM活动和交易价值的上涨。

2017年企业股本筹资规模7,837亿美元，较上年增长18%，为两年来最强。路透数据显示，2017年ECM发行数为5,735，较2016年增加21%，创1980年有记录以来最强年度表现。

DCM费用增长15%至纪录新高313亿美元。DCM费用在整体DCM交易规模中的占比向来较小。根据路透的计算，2017年占比0.4%，高于2016年的0.3%。

同样地，费用的增幅也要高于交易价值及数量的变动。全球债券发行量增长11%至23,321，刷新日历年度纪录，而DCM活动规模实际下滑至7.2万亿美元，不过这已经是连续第二年超过7万亿美元。

图表：2017年债券资本市场 reut.rs/2CphvBJ

(完)

编译 张涛/王丽鑫/王兴亚/刘秀红；审校 杜明霞/许娜/戴素萍

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