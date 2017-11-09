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《MCGEEVER专栏》多年“落后生”奋起直追 意法两国成欧洲繁荣中坚力量
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2017年11月9日 / 早上8点17分 / 1 天前

《MCGEEVER专栏》多年“落后生”奋起直追 意法两国成欧洲繁荣中坚力量

2 分钟阅读

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

2017年9月25日，法国巴黎市内的埃菲尔铁塔。REUTERS/Charles Platiau

撰稿 Jamie McGeever

路透伦敦11月8日 - 过去几年德国和西班牙一直是推动欧元区经济增长的中坚力量，但走向2018年的“欧洲繁荣”却是由法国和意大利引领。

考虑到历史，尤其是意大利过去的表现，有人质疑这种状况能持续多久。呼吁进行“结构性”改革和给就业市场松绑的呼声和以前一样尖锐，而在这些问题上的进展却非常缓慢。但一些迹象却令人振奋。

百达资产管理公司(Pictet Asset Management)的Fred Ducrozet指出，最近一波“强劲而全面”的复苏越来越多地是受到落后国家的“奋起直追”所推动。

他仔细研究了这些经济数据，意外发现意大利的贡献比例远远低于其所占比重。

根据2016年底的数据，意大利占欧元区经济总产出的15.5%，但自1999年欧元区成立以来，意大利对于增长的累计贡献只占4.2%，较其经济体所占比重低了近四倍。

根据Ducrozet的研究，自2013年第二季以来，意大利对整体欧元区增长的贡献占7.5%，如果从去年第一季开始算，则上升到9.6%。

根据2016年底的数据，法国在欧元区经济中的占比为20.6%。自1999年以来，法国对欧元区经济成长的贡献占了21.1%，几乎和其经济体占比旗鼓相当。

而如果以2013年第二季作为起点，占比便大幅降至13.0%，反映出了法国经济受到2008年全球金融危机以及2011-12年欧债危机打击的严重程度。但从去年第一季开始，占比已回升至14.2%。

Ducrozet的分析显示，意大利和法国都在朝着正确的方向前进，只是速度较慢。即便他们托了低基数的福，但两国都在缩小实际与潜在增长之间的差距。

意大利裕信银行的Erik Nielsen指出，与传统认知相反的是，意大利1-1.5%的低趋势增长率足以使该国轻松扛起约为GDP 130%的较大债务负担。

图表：各国对“Euroboom”的贡献情况 tmsnrt.rs/2zIPHuy

**金融危机10年后**

今年欧元区相关投资绩效表现，创下欧元1999年上路以来最佳年度之一，这让那些压注欧元区将成为2017年重灾区的投资人大受挫折。

最近期的数据显示，欧元区经济上行态势还在持续，甚至是加速。意大利备受诟病的制造业在10月份创出逾六年半最快扩张速度，而且法国PMI数据上修幅度居欧元区PMI数据之冠。

意大利还有很长的路要赶，其经济表现在七国集团(G7)中垫底，也是唯一还没回到金融危机前规模的国家，失落了十年还在延续中。

但意大利第二季GDP较上年同期成长1.5%，创下六年最高增幅，而且近期经济合作暨发展组织(OECD)对该国2017和2018年前景的上调幅度高于其他任何一个G7国家。

OECD还将法国2017年经济增幅上调0.4个百分点之多至1.7%。

“法国GDP增速已经换上更高档位，”巴克莱经济分析师在题为《瑰丽前景持续展开》(Rosy Outlook Continues To Unfold)的报告中这样写道。他们预计明年法国经济将增长1.9%，超过市场一致预估。

金融及市场面的数字也开始向好，尽管投资者预期欧洲央行明年在某个时点将关上刺激措施的活水。

过去几年内，法国两大银行--巴黎银行(BNPP.PA)及兴业银行(SOGN.PA)已跃身欧洲获利最为稳定的投行之列，特别是巴黎银行。

意大利银行业者帐面上的坏帐规模已降至逾三年来低点，达1,728.5亿欧元。这仍远高于危机前平均约500亿欧元的水准，但已低于2015年中至2017年中两年内稳守于2,000亿欧元左右的水平。

意大利银行体系有所好转的期望、尽管相当微弱，但已推助该国股市显着反弹。米兰股市今年大涨20%，表现优于法股、德股、英国富时100指数及华尔街股市，可望创下1998年以来最佳年度表现。

标普上月意外将意大利主权评级上调一个级距至BBB，为至少30年以来首度调高该国评等。(完)

编译 李春喜/刘秀红/龚芳; 审校 王丽鑫/戴素萍/张明钧

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